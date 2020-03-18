Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi - Son Dakika
Son Dakika Spor Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi - Son Dakika Spor

Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi

6 saat önce

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Pazarspor'da taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını inşaatlardan izledi.

Taraftarlar takımlarını inşaat halindeki binalardan destekledi, System.String[]

TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Pazarspor'da taraftarlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle getirilen stadyumlarda seyirci yasağı üzerine takımlarının maçını inşaatlardan izledi.

TFF 3'üncü Lig'de 22'nci haftanın erteleme maçında Pazarspor evinde Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u ağırladı. Koronavirüs nedeniyle stadyumlarda seyirci yasağı getirilmesi üzerine Pazarsporlu taraftarlar stadyuma giremeyince ilginç bir çözüm yolu buldu. Taraftarlar stadyumu gören bir apartman inşaatının 7'nci katına çıkarak takımlarına destek verdi.

Pazarsporlu taraftar Ersen Yenilmez, "Takımımızı yalnız bırakmadık. Bu inşaata geldik. Normalde 10 bine yakın taraftarımız var ama bu virüs yüzünden kimse gelmedi. Gelenler de 30 kişi civarında" diye konuştu. Tamer Yeniş de "Virüs tüm dünyayı etkiledi. Hiçbir yerde maçlar izlenmiyor. Biz de bu karar sonunda buraya geldik. Bu daire benim, dairem stadyumu tam karşıdan görüyor. Biz de buradan takımımıza destek vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Binadan taraftar detayı

Taraftarlardan detay

Taraftarlarla röportaj

DHA muhabirinin anonsu


Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Pazarspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:22 Kaynak: DHA

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