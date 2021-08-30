Taraklı ve Ferizli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı - Son Dakika

Törene katılan protokol ile siyasi ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle kahvaltı programına katılan Arslanköylü, Kütahya 'nın Simav ilçesine kaymakamlığa atanmasından dolaylı katılımcılarla vedalaştı.

Ferizli İlçe Kaymakamlığı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü ve Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu 'nun çelenk koymasıyla başlayan programda İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, konuşma yaptı.

Törene, CHP İlçe Başkanı Kadir Güneş, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Güven , Muhtarlar Derneği Başkanı Harun Gündüz , kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Astsubay Kaan Lakaoğlu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Taraklı'da Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Halis Hacıismailoğlu ve Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı tarafından çelenk sunumu yapıldı.

Sakarya 'nın Taraklı ve Ferizli ilçelerinde 30 Ağustos Zaferi'nin 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

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