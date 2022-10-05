Kapadokya'da 9 ayda 508 bin 181 turist bölgeyi gökyüzünden izledi - Son Dakika
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Kapadokya'da 9 ayda 508 bin 181 turist bölgeyi gökyüzünden izledi

05.10.2022 14:03
Kapadokya'da 9 ayda 508 bin 181 turist bölgeyi gökyüzünden izledi

Tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve çeşitli tur aktiviteleri ile Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da yılın 9 aylık diliminde 508 bin 181 turistin sıcak hava balon turlarına katıldığı bildirildi.

Tarihi, doğal, kültürel zenginlikleri ve çeşitli tur aktiviteleri ile Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da yılın 9 aylık diliminde 508 bin 181 turistin sıcak hava balon turlarına katıldığı bildirildi.

Nevşehir Valiliği, bu yılın ocak-eylül döneminde sıcak hava balon turuna katılım sağlayan turist sayısı ile ilgili verileri paylaştı.

Peribacaları ve kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri ocakta 15 bin 245, şubatta 16 bin 305, martta 27 bin 474, nisanda 45 bin 700, mayısta 75 bin 893, haziranda 78 bin 297, temmuzda 72 bin 134, ağustosta 89 bin 782, eylülde ise 87 bin 351 kişi gökyüzünden izledi.

Bölgedeki sıcak hava balon turuna Kapadokya turizminde "zirve yıl" olarak kabul edilen 2019 senesi boyunca 585 bin 852, 2020'de 120 bin 917, 2021de ise 388 bin 833 kişi katılmıştı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yılın sonuna kadar balon turuna katılan kişi sayısında yeni bir rekor beklendiğini belirtti.

Kapadokya'daki turist yelpazesinin genişlediğini, birçok ülkeden ziyaretçinin bölgede ağırlandığını aktaran Becel, şöyle konuştu:

"Nevşehir bir turizm kenti. Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından birisi. Özellikle kültür turizmi denildiğinde İstanbul'dan sonra ikinci sırada Kapadokya geliyor. Pandeminin etkilerinin kaybolması ile beraber 2022 yılı altın yılımız olacak inşallah. Sene başında rezervasyon hareketliliği ve sektördeki arkadaşlarımızla görüşmelerimizde 2022 rakamlarının 2019'un üzerine çıkacağını ön görüyorduk. Ziyaretçi sayısında ilk 9 ayda 2019 rakamlarının üstüne çıkılmış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Ekim ayında bölgemizde güzel etkinlikler var. Bu organizasyonların da turizme katkısı olacağını biliyoruz."

Kapadokya'da müze ve ören yerlerinde bu yılın ocak-eylül dönemindeki ziyaretçi sayısı, 3 milyon 116 bin 993 olarak kaydedilmişti.

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Kaynak: AA

Kapadokya, Nevşehir, turist, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kapadokya'da 9 ayda 508 bin 181 turist bölgeyi gökyüzünden izledi - Son Dakika
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