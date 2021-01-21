Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor - Son Dakika

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor

21.01.2021 11:07

Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından insanların akınına uğradı.

Trabzon- Gümüşhane kara yolu üzerinde bulunan ve Torul ilçe sınırlarındaki 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı, yoğun kar yağışının ardından insanların akınına uğradı.

Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nda yer alan Zigana Dağı Geçidi, son günlerde etkisini artıran soğuk ve karla beyaza büründü.

Her mevsim farklı doğal güzellikler sunan Zigana Dağı, özellikle güzergahta yolculuk yapanlara görsel şölen yaşatıyor. Beyaz örtüyle kaplanan dağlar ve yüksek doruklar, fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.

Yılın ilk karını görebilmek için Trabzon ve Gümüşhane'den gelen insanlar, doyasıya eğleniyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yiyecek ve içeceklerini yanlarında getiren bazı ziyaretçiler ise güzergahtaki yol üzerinde piknik yapıyor.

Karayolları ekiplerinin kar yağışı nedeniyle 24 saat süreyle çalıştığı Zigana Dağı Geçidi, virajlı yolları ve karla kaplı çam ormanlarıyla adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

Doğu Karadeniz'in en önemli kayak merkezlerinden Gümüşkayak Tesisleri de hareketli günler yaşıyor. Kar yağışıyla birlikte genellikle ailelerin tercih ettiği tesislerde bulunan kayak pistleri ise çocukların eğlenceli zaman geçirmesine olanak sağlıyor.

"Karın tadını çıkarttık"

Ailesiyle birlikte Trabzon'dan Zigana Dağı'na gelen Yusuf Aydın, AA muhabirine, Kovid-19 salgını sürecinde yoğunluğun olmadığı bölgeyi, güzel zaman geçirebilmek için tercih ettiklerini söyledi.

Yılın ilk karını Zigana Dağı'nda gördüklerini belirten Aydın, "Kar yağışının ardından her sene buraya gelmeye çalışıyoruz. Pandemi dönemi zor geçiyor ve çocuklarla birlikte evde kalmak durumundayız. Hafta sonu çok yoğun olabileceğini düşündüğümüzden hafta içerisinde gelerek karın tadını çıkarttık. Pandemi nedeniyle ayrıca bizim için çok sağlıklı bir ortam olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Yunus Emre Şahin ise bölgenin çok soğuk olmasına rağmen güzel manzaralar sunduğunu ifade etti. Şahin, "Arkadaşlarımızla ilk defa geldik. Güzel ve keyifli bir zaman geçirme imkanımız oldu." dedi.

Akçaabat'tan gelen Neşe Kudun, Trabzon'da bekledikleri karın henüz yağmamasından dolayı Zigana Dağı'na geldiklerini kaydetti.

Salgın dönemini evde geçirdiklerini ifade eden Kudun, "Arkadaşlarımızla birlikte karı görebilmek için geldik. Böyle güzel bir ortamda zaman geçirmek bize çok iyi geldi." ifadelerini kullandı.

Zaman zaman kar yağışının devam ettiği Zigana Dağı'nda hava sıcaklığı, sıfırın altında 10 dereceye kadar düşüyor.

Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor
Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor

Toros Dağları, Gümüşhane, İpek Yolu, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Bir şekilde geri döneceğim" diyen Donald Trump bundan sonra ne yapacak? İşte kulislerde konuşulan senaryolar Rusya'nın 50 bin tonluk ek domates kotası üreticiyi sevindirdi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 445 liradan işlem görüyor Kamala Harris, koltuğa oturur oturmaz kahkahalara boğuldu Beyin ameliyatı olan hemşirenin, aylar sonra yerine takılacak kafatası kemiğinin çöpe atıldığı ortaya çıktı Rusya'nın koronavirüs aşısı Sputnik V'nin 9 aylık bağışıklık süresi bilim dünyasını şaşırttı Babalık duygusunun en masum hali! Kucağındaki kızı düşmesin diye her şeyi yaptı Vapurdan atlayarak canına kıyan kadının intiharı kamerada
Jill Biden, başkanlık tarihinin ilk profesör unvanlı First Lady'si oldu Jill Biden, başkanlık tarihinin ilk profesör unvanlı First Lady'si oldu         
11:29
Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı Sumudica yeni takımına, eski takımı Gaziantep'in taktiğini vererek maçı kazandırdı         
11:12
Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek Kremlin'den ABD Başkanı Biden ile ilgili ilk mesaj: Hiçbir şeyi değiştirmeyecek         
10:43
Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı Başkanlık hesabını kullanmaya başlayan Joe Biden, ünlülerden sadece Chrissy Teigen'i takip etmeye başladı         
10:36
Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak Harp ve vazife malullerinin ek ödemeleri yarın yapılacak         
10:23
Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu Kartal'da vatandaşların altınlarını emanet ettikleri kuyumcu ortadan kayboldu         
09:54
Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi Lunaparkta rezalet! Genç çift, bindikleri dönme dolapta cinsel ilişkiye girdi         
09:31
Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın Ermeni lobisi, Joe Biden'ı yemin eder etmez markaja aldı: Erdoğan ve Aliyev'e yaptırım uygulayın         
09:08
Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti Hanife Gürdal ve ailesinin kar macerası hastanede bitti         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sessiz sedasız bir ziyaret daha! Milli Görüş'ün saygın ismi Doç. Dr. Nedim Urhan ile görüştü         
08:41
3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar 3 yıldır aradığı kızının en son pavyonda görüldüğünü öğrenen anne isyan etti: Madem kızım yaşıyor, o zaman bulsunlar         
08:07
Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Survivor 2021'in 10. bölüm fragmanı yayınlandı! "Çok üzücü bir durum var" diyen Acun Ilıcalı, acil durum konseyi yapıyor         
07:26
Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı Kalp krizi geçirdiği düşünüldüğü için hastaneye kaldırılan kişinin sırtından vurulduğu anlaşıldı         
01:00
Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu Vatandaşın çektiği 'ayçiçek yağı' videosu, sosyal medyanın gündeminde oturdu         
00:02
Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu? Hastanedeki aşk intiharıyla ilgili herkes aynı soruyu soruyor: O silah oraya nasıl sokuldu?         
22:31
Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor Müge Anlı'ya Ümitcan Uygun cephesinden ölüm tehditleri yağmaya devam ediyor         
18:30
Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti Çin, Türkiye'ye sattığı aşıyı neden kullanmıyor? Prof. Dr. Dilek Arman, tek bir detaya dikkat çekti         
10:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 11:41:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tarihi İpek Yolu'ndaki Zigana Dağı'nda kış güzelliği yaşanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei