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Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı sona erdi - Son Dakika

Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı sona erdi

04.12.2021 16:30
Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı sona erdi

Kastamonu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısının ikinci ve son gününde panel ve sunumlar gerçekleştirildi.

Kastamonu Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısının ikinci ve son gününde panel ve sunumlar gerçekleştirildi.

Vali Avni Çakır, kentteki bir otelde yapılan toplantının kapanışında, şehrin 2 binden fazla doğal ve kültürel mirası bünyesinde barındırdığını söyledi.

İlin ve 19 ilçesinin ayrı güzelliğe sahip olduğunu belirten Çakır, "Kastamonu hem tarih hem doğa, ikisini de bünyesinde yoğun şekilde bulunduruyor. Biz de Valilik olarak tarihi dokumuzla doğal dokunun bütünleşmesi noktasında gerekli altyapı çalışmalarını büyük ciddiyetle ve özenle yerine getiriyoruz." dedi.

Kastamonu'nun 10 bin kilometre yol ağına sahip olduğuna dikkati çeken Çakır, "1054 köyümüz, 4 bine yakın yerleşim birimimiz var. Bunun farkındayız ama bizde bu konuda geçmişte yapılan güzel çalışmaları devam ettirme iradesi var. Her yıl bunun üzerine koyuyoruz." ifadesini kullandı.

Çakır, doğal ve kültürel mirasın büyük bölümünün ayağa kaldırıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Daha ayağa kaldırılmayı bekleyen bölümünün de olduğu şüphesiz. Bu tür çalışmaları yaparken sadece bir binayı imar etmeniz bir anlam ifade etmiyor. Bulunduğu alan, cadde, sokakla beraber ortaya çıkarmazsanız, yani her alanda sağlıklaştırma yapmazsanız çok fazla anlam ifade etmiyor. Bu tabii ciddi bir bütçe gerektiren yatırım."

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ise toplantının verimli geçtiğine işaret ederek şunları kaydetti:

"Yol haritamızın belli olması anlamında bizim için faydalı oldu. Hem Tarihi Kentler Birliğimiz hem de ÇEKÜL Vakfımız bizlere her türlü desteği veriyor. Son 10-15 yılda tarihi konaklara ve tarihi dokulara karşı çok daha hassas olmaya başladık. Bu hassasiyet pandemi süreciyle bir kat daha arttı. Belediye olarak yol haritamızda önceliğimiz Kastamonu merkezde sayıları çok fazla olan konaklarımız. Şehrin geneline baktığımızda, eski bir sancak beyliği olması hasebiyle çok sayıda yemeğimiz var. Bunların ortaya çıkması bir de gastronomi anlamında şehrin yol almasını arzuluyoruz."

İlin Tarihi Kentler Birliğine öncülük ettiğini anlatan Vidinlioğlu, "Kastamonu merkeziyle değil, ilçeleriyle de Tarihi Kentler Birliğinin bir parçasıdır. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki günlerde de turizmde adından söz ettiren kent olacaktır. Çünkü tarihi, doğası, Ilgaz'ı, Karadeniz'i, Şeyh Şaban-ı Veli'si, kanyonlar bölgesiyle turizmin bütün bileşenleri için, her kim ne arıyorsa ona cevap verebilecek niteliktedir. Herkesi Kastamonu'yu görmeye bekliyoruz." diye konuştu.

Toplantıya Samsun ve Ordu Büyükşehir, Çankırı, Amasra, Kargı, Osmancık, Bayat, Vezirköprü, Turhal, Erbaa, Niksar, Havza, Boğazkale, Gümüşhacıköy, Göynük, Mudurnu, Merzifon, Eflani belediyeleri ile Kastamonu'nun ilçe belediyelerinden temsilciler katıldı.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarihi Kentler Birliği Kastamonu Bölge Toplantısı sona erdi - Son Dakika


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