Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı - Son Dakika

Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan tarihi evlerin Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılma çalışmalarının ön incelemeleri yapıldı.

Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı, System.String[]

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ile Tavşancıl Mahallesi'nde bulunan tarihi evlerin Kültür Bakanlığı tarafından restore edilerek turizme kazandırılma çalışmalarının ön incelemeleri yapıldı.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Tavşancıl tarihi evlerinin ihyası için verdiği mücadelesi ile onaylanan projenin çalışmaları Kültür Bakanlığı tarafından başlatıldı. Tarihi evler ile ilgili restorasyon öncesi çalışmalar sürerken, önceki gün Tavşancıl'a gelen Kültür Bakanlığı yetkilileri ile İl Kültür Müdürü Fatih Taşdelen ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, restore edilecek evleri yerinde incelediler. İncelemelere Tavşancıl Mahalle Muhtarı Kenan Keleş'te eşlik etti. İlk etapta restore edilecek tarihi evleri inceleyen yetkililer, proje üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Yapılacak olan çalışmalarla ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, "Tavşancıl Mahallemiz ve evlerimiz tarihsel anlamda önemli bir yere sahiptir. Tavşancılımızın turizme kazandırılması için yaptığımız çalışmalar ile tarihi evlerimiz restore edilecek ve Tavşancıl yine eski tarihi dokusuna kavuşarak bölgenin turizm merkezi haline gelecektir. Proje tamamlandığında 'Yükselen Şehir Dilovası' hedefimize büyük katkı sağlayacaktır" dedi. - KOCAELİ

Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı
Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı
Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı

Kültür Bakanlığı, Hamza Şayir, Tavşancıl, Dilovası, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarihi Tavşancıl Evleri'nde yenileme öncesi inceleme yapıldı - Son Dakika

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