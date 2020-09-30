Tarihi Tophane Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı - Son Dakika

Tarihi Tophane Saat Kulesi Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırıldı
Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Azerbaycan bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.
Bursa'nın tarihi sembollerinden Tophane Saat Kulesi, destek için Azerbaycan bayrağının renklerinde ışıklandırıldı.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Tophane Saat Kulesi'nin Azerbaycan bayrağı renklerinde ışıklandırılmış ve havadan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı.
Aktaş paylaşımında, "Can Azerbaycan'a destek amacıyla Tophane Saat Kulesi'ni Azerbaycan'ın bayrağının renklerine büründürdük." ifadesini kullandı.
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