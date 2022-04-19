TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK - Son Dakika
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TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

19.04.2022 13:45

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Cumhuriyet dönemi mimari eseri ilan edilen, koruma altındaki ve 96 yıllık 'Turhan Alakent Evi', Belediye Meclisi kararıyla aslına uygun restore edilerek 'Alaşehir Kongre Evi' olacak.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bir süre önce Cumhuriyet dönemi mimari eseri ilan edilen, koruma altındaki ve 96 yıllık 'Turhan Alakent Evi', Belediye Meclisi kararıyla aslına uygun restore edilerek 'Alaşehir Kongre Evi' olacak.

Alaşehir'de 17 Kasım 1963- 8 Aralık 1973 tarihlerinde belediye başkanlığı yapan Turhan Alakent'in sahibi olduğu, Soğuksu Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki 96 yıllık tarihi geçmişe sahip yığma taş ve tuğladan yapılma ev, ölümünün ardından 2009 yılında Manisa İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bir süre önce, Yunan işgalinden sonra Rusya'dan getirilen özel çimento ile inşa edildiği belirtilen tarihi eve, Cumhuriyet dönemi mimari eseri statüsü verdi. 3 katlı, 7 odalı Turhan Alakent Evi, geçen 8 Mart'ta Alaşehir Belediyesi'ne devredildi. Geçmişte bir süre kaymakamlık binası olarak da hizmet veren tarihi yapının, Alaşehir Belediyesi Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, orijinal dokusunun korunarak restore edilip, 'Alaşehir Kongre Evi' olarak ilçeye kazandırılmasına karar verildi.

Alaşehir Belediyesi'nin MHP'li meclis üyesi Ahmet Köseoğlu, tarihi binanın kongre evine dönüştürülecek olmasının doğru bir karar olduğunu belirtip, binanın yapılışı ve teknik konularla ilgili bilgi verdi. Turhan Alakent Evi'nin Alaşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldığına dikkat çeken Köseoğlu, "Turhan Alakent Evi, karşısındaki Beşeylül İlkokulu ve şimdi kütüphane olarak kullanılan Türk Ocağı binası 1926 yılında Bulgar ustalar tarafından yapılmıştır. Kullanılan çimentosu, kiremidi, tuğlaları yurt dışından getirtilmiştir. Turhan Alakent'in babası İbrahim Bey'in evi yaptırdığı 1926 yılında, kaymakamlık binasında yangın çıkıyor. Bunun üzerine Kaymakamlık, Alakent'in yaptırdığı bu evin kaymakamlık binası olarak kullanılması için, İbrahim Bey'den ricada bulunuyor. İbrahim Bey, bunun üzerine daha taşınamadan, evi kaymakamlık binası için tahsis ediyor. Bina yaklaşık bir yıl kaymakamlık binası olarak hizmet veriyor " dedi.

'ALAŞEHİR KONGRESİNİ GELECEK NESİLLERE ANLATACAK'

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da Turhan Alakent Evi'nin Alaşehir'in tarihini yaşatacağını belirtip, "İlçemizin tarihi binalarına sahip çıkıyoruz. Hedefimiz bunları gelecek nesillere aktarmak. Bu evi Alaşehir'de yaşayanlar bilir ve gıptayla bakar. Amacımız bu evin restorasyonunu yapıp, Alaşehir Kongresi'nin de canlandırılacağı bir ev haline getirmek, Turhan Alakent Bey'in adını da burada yaşatmak olacak. Ayrıca da Alaşehir Kongresi'ni de gelecek nesillere anlatmak olacak. Bittiğinde güzel olacak. Uzun bir süreç ancak bir yerden başlamak gerekiyordu" diye konuştu.

Alaşehir de yaşayan Fikret Kökten ise Turhan Alakent Evi'nin ilçenin en eski binalarından biri olduğunu ve binanın restore edilip, kullanıma açılacak olmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.

TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK
TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

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Cumhuriyet, Alaşehir, Turizm, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: TARİHİ TURHAN ALAKENT EVİ RESTORE EDİLİP 'ALAŞEHİR KONGRE EVİ'NE DÖNÜŞTÜRÜLECEK - Son Dakika
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