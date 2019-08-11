Tarihi Yarımada'da bayram sabahı

Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası 10 bin kişiye çorba ikram edildi.

Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası 10 bin kişiye çorba ikram edildi.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyece geleneksel hale getirilen bayram namazının ardından çorba ikramı bu yıl da devam ettirildi.

Bayram sabahı Süleymaniye Camisi'ni dolduran vatandaşlar hep birlikte bayram namazını kıldı. Belediye Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde namaz sonrası 10 bin kişiye çorba dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.

Çorba ikramı programıyla vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde bayramlaşmalarını sağlamak istediklerini belirten Turan, "Bugün önemli bir yerde, Süleymaniye Camisinde bayram namazını eda ettik. İstanbul'un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camisine namaz kılmaya geldiler. Burada çok güzel manevi bir hava var. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını bu vesileyle kutluyorum. Allah, yeryüzünde yaşayan tüm mazlumların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı

Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin

Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi

Depremin vurduğu Denizli'de bayram buruk geçiyor