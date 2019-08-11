Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımada'da bayram sabahı
Son Dakika Güncel Haber

Tarihi Yarımada'da bayram sabahı

1 dakika önce

Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası 10 bin kişiye çorba ikram edildi.

Tarihi Yarımada'da bayram sabahı, System.String[]
Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde bayram namazı sonrası 10 bin kişiye çorba ikram edildi.
Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyece geleneksel hale getirilen bayram namazının ardından çorba ikramı bu yıl da devam ettirildi.
Bayram sabahı Süleymaniye Camisi'ni dolduran vatandaşlar hep birlikte bayram namazını kıldı. Belediye Fatih, Süleymaniye, Yavuz Selim, Sümbül Efendi ve Sultanahmet camilerinde namaz sonrası 10 bin kişiye çorba dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediyesi Başkanı Mehmet Ergün Turan, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve huzur içerisinde geçirmeleri temennisinde bulundu.
Çorba ikramı programıyla vatandaşların bir araya gelerek birlik ve beraberlik içerisinde bayramlaşmalarını sağlamak istediklerini belirten Turan, "Bugün önemli bir yerde, Süleymaniye Camisinde bayram namazını eda ettik. İstanbul'un her yerinden vatandaşlarımız Süleymaniye Camisine namaz kılmaya geldiler. Burada çok güzel manevi bir hava var. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını bu vesileyle kutluyorum. Allah, yeryüzünde yaşayan tüm mazlumların yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı
Son dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan Doğu Akdeniz mesajı: Gücümüzü, kuvvetimizi kimse test etmesin Nijerya'da kaçırılan Türk denizciler Türkiye'ye geldi Depremin vurduğu Denizli'de bayram buruk geçiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 10:33:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tarihi Yarımada'da bayram sabahı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]