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Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar - Son Dakika

Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar

18.06.2021 13:04

ABD'de son 108 yılın en sıcak yazının yaşandığı öğrenildi. Ülkede Ölüm Vadisi'nde hissedilen sıcaklık 54 derecenin üzerine çıkarken, bölge tarihinde en yüksek sıcaklık 1913'te 56 ila 57 derece olarak kaydedilmişti.

Günlük hava tahmin raporları yayınlayan Ulusal Hava Servisine (NWS) göre, dünyanın en sıcak noktası olan California'nın Dead Valley (Ölüm Vadisi) bölgesindeki sıcaklık 51 dereceyi geçti. Bir diğer hava gözlemcisi AccuWeathera göre ise Ölüm Vadisi'nde hissedilen sıcaklık 54 derecenin üzerine çıktı. Bölge tarihinde en yüksek sıcaklık 1913'te 56 ila 57 derece kaydedilmişti.

108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar! Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor

KÜRESEL ISINMANIN ETKİLERİ

California'nın dışında, Arizona ve Utah, Montana ve Idaho gibi civar eyaletlerde de sıcaklıkların rekor seviyeye ulaştığı, hafta sonu da tehlikeli boyutta seyredeceği öngörüldü. Ülkenin batı yakasındaki aşırı hava sıcaklarıyla ilgili New York Times'taki makalede, yaz mevsimine girmeden termometrelerin tarihi sıcaklıkları göstermesi, küresel ısınma nedenli iklim değişikliğine bağlandı. Makalede, "Küresel ısınma yıllardır bölgede felaketleri körüklüyor. Şimdi, erken bir sıcak hava dalgası ve şiddetli kuraklık, yaşamları tehdit ediyor ve suyu tehlikeli derecede kıt durumda bırakıyor." ifadesi yer aldı.

108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar! Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor

ORMAN YANGINLARINDA BÜYÜK ARTIŞ

Yazıda, Arizona, Montana ve Utah'ta yer yer orman yangınlarına rastlandığı, Teksas'ta elektrik firmalarının muhtemel kesintileri önlemek için müşterilerine klimaları kapatmaları ricasında bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Makalede, aşırı sıcakların bölgedeki su kaynaklarını da hızla azalttığı belirtildi.

108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar! Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor

TARIM ALANLARI NADASA BIRAKILIYOR

Ülkenin batısındaki kuraklığın çiftçileri de zor durumda bıraktığı belirtilen makalede, koyun ve sığır yetiştiricilerinin hayvanlarını daha erken satma eğilimine girdikleri, sulu tarım için gerekli olan kaynakların azalmasından dolayı arazilerin büyük kısmını nadasa bırakmak durumunda kaldıkları vurgulandı.

108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar! Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor

ABD'NİN SEBZE VE MEYVA İHTİYACINI KARŞILIYORLAR

California Çiftlik Su Koalisyonu yöneticisi Mike Wade'in, çiftliklerin yeterli su kullanımından mahrum kalmasının ürünlerde arz sorunlarına ve fiyatların yükselmesine neden olabileceği görüşüne yer verildi. California eyaleti, ABD'nin meyve ihtiyacının üçte ikisini ve sebzelerin üçte birini karşılıyor.

Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar

Amerika Birleşik Devletleri, California, Tarım, Vefat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar - Son Dakika Dünya


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