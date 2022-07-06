KONYA'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Ilgın ilçesi Büyükoba Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı. Bölgele çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve jandarma ekibi sevk edildi.
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Son Dakika › Güncel › TARIM İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ 2 ÖLÜ,17 YARALI - Son Dakika