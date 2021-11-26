Tarım Kredi Birlik AŞ'nin Erzincan'daki peynir fabrikası çiftçiye de ülkeye de kazandıracak - Son Dakika

Erzincan'da bir süre önce faaliyete başlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden Tarım Kredi Birlik AŞ'nin Süt Ürünleri İşleme Fabrikası, hem sütünü satma imkanı bulan bölge çiftçisine hem ülke ekonomisine ciddi katkı sağlıyor.

Erzincan Belediyesi, İl Özel İdaresi, Ticaret ve Sanayi Odası ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğince Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle 30 milyon liralık yatırım gerçekleştirilen Erzincan Süt Ürünleri İşleme Fabrikası, ardından Tarım Kredi Birlik AŞ'ye devredildi.

Bu yılın nisan ayında hizmete girerek üretime başlayan ve yaklaşık 900'ün üzerinde çiftçiye dolaylı olarak istihdam sağlayan 3 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada, üretimde son teknoloji kullanılıyor.

Fabrikada, bölge çiftçisinden yılda alınacak yaklaşık 16,1 milyon ton süt işlenerek yöresel peynir ve tereyağı üretiliyor.

Kentle markalaşan coğrafi işaretli Erzincan tulum peynirine alternatif olarak fabrikada üretilen yöresel tel peyniri, dil peyniri, örgü peyniri, tereyağı, lor ve beyaz peynir, Türkiye genelinde 550'nin üzerindeki Tarım Kredi Kooperatifi marketleri raflarında tüketicinin beğenisine sunuluyor.

Bölgede bulunan süt üreticisi çiftçilere ekonomik desteğin yanı sıra yem, veteriner hizmetleri ile tarımsal destek de sağlayan fabrikada, kapasite artırımı için çalışmalar devam ediyor.

Yöre çiftçisi sütünü satabileceği tesise kavuştu

Tarım Kredi Birlik AŞ'nin Süt ve Süt Ürünleri Üretim Direktörü Rümeysa Koç, AA muhabirine, Erzincan Süt İşleme Tesisi'nin, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerine ait 16 iştirakten biri olan Tarım Kredi Birlik AŞ'ye ait olduğunu söyledi.

Fabrikanın bölge çiftçisine ekonomik anlamda önemli destek sağladığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli amaç ve görevimiz Erzincan ve çevre illerdeki çiftçilerimizin ürettiği sütü uygun fiyata alarak bu fabrikada işlemek ve katma değerli hale getirerek halkımızın tüketimine sunmaktır. Bu işletmemiz son teknoloji kullanarak üretime başlamıştır. Tesisimizde üretilen süt ürünleri Türkiye genelinde sayısı giderek artan ve 550'nin üzerinde bulunan Tarım Kredi Kooperatifi marketleri raflarında yerini almaktadır. Erzincan süt fabrikası açılmadan önce bölgede bulunan süt üreticileri çiftçilerimizin sütlerini değerlendirmede oldukça sıkıntı çekiyordu. Tesisimiz açıldıktan sonra artık çiftçimizin sütlerini satabilecekleri ve katma değerli hale getirebilecekleri tesisleri var."

Fabrika Müdürü Zeki Akarca fabrikada son teknolojinin kullanıldığını anlatarak, "Tesisimiz şu an günlük 45 ton süt işleme kapasitesine sahip, burada 4 kadın 30 erkek olmak üzere 34 personel çalışıyor. Tesisimizde kaşar peyniri ve çeşitleri üretilmekte. Bilhassa yöresel tel peyniri, dil peyniri, örgü peyniri, tereyağı, lor ve beyaz peynir üretimi yapılmaktadır." dedi.

Fabrika ülke ekonomisine yılda 10 milyon lira katkı sunacak

Çiftçi ortaklarından aldıkları kaliteli sütü soğuk zincir ile fabrikaya getirdiklerini hatırlatan Akarca, şu ifadeleri kullandı:

"Çiftçimizden aldığımız sütün önce fabrikamızdaki süt alım ünitesinde numune alınarak değerlerine bakılır. Bu numunelerde sütün değeri standartlara uygunsa işlemek için tesisimize kabul edilir. Fabrikamızda önemli olan hijyen kurallarına dikkat etmek. Çiftçimizden aldığımız kaliteli sütler, son teknolojinin kullanıldığı bu fabrikada uluslararası standartlarda eğitimli personelimizce işlenerek tüketicimize kaliteli ve uygun fiyatlarda yöresel peynir olarak sunuluyor."

Akarca, fabrika sayesinde ürettiği sütü kendilerine satacak çiftçilerin kazanç sağlayacağını anlatarak, tesislerinin ülke ekonomisine de yılda yaklaşık 10 milyon lira katkı sunulmasının hedeflendiğini aktardı.