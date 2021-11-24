Tarım Kredi Kooperatifi, marketleriyle üretime ve istihdama katkı sağlıyor - Son Dakika

Ülke genelinde 564'üncü mağazasını Malatya'ya açan ve 3 bin 314 kişiyi istihdam eden Tarım Kredi Kooperatiflerinin marketleri yaygınlaşıyor.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, AA muhabirine, 17 bölge birliği, 1615 kooperatif ve 200 hizmet bürosuyla 1815 noktada çiftçilerin tarımsal girdi ihtiyacını sağladıklarını söyledi.

Bir taraftan tarımsal girdi ihtiyacını karşılarken bir taraftan da bağlı şirketler marifetiyle ülkenin üretimine ve istihdamına destek olduklarını anlatan Arpa, gıda, sigorta, bilişim, bireysel emeklilik, hayvancılık, gübre, yem, tohum, sera örtüsü, sulama sistemleri alanında faaliyet gösteren 19 şirketlerinin bulunduğunu kaydetti.

Arpa, Tarım Kredi Kooperatif Market'in 564'üncü şubesini Malatya'da açtıklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin çeşitli illerinde marketlerimiz açılmaya devam ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizim için tayin ettiği bir hedef vardı, bunu 1000 mağaza olarak tanımladık. Allah nasip ederse stratejik eylem planımız dahilinde Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği hedefe hızla ilerliyoruz. 2022'nin ilk çeyreğinde mağaza sayımızı 1000'e ulaştırmayı hedefliyoruz. Tarım Kredi Kooperatif Market'te amacımız, üreticilerimizin ürünlerini mümkünse kendi tesislerimizde mümkün değilse ülkemizde faaliyetini devam ettiren ama atıl kapasiteler bulunan üretim tesislerinde kendi gıda mühendislerimiz refakatinde kendi reçetelerimizle değerlendirmek."

"Gıda arzı güvenliğini son derece önemsiyoruz"

Üretim kapasiteleri arttıkça çiftçi ürününü değerlendirme kabiliyetlerinin de arttığını dile getiren Arpa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gıda arzı güvenliğini son derece önemsiyoruz. Bugün itibariyle herkesin kendi sofralarına taşıdığı ve içerisinde ne olduğunu bilmediğimiz binlerce üründen bahsedebiliriz. Ürünün arkasını çevirdiğimizde normal bir vatandaşın, eğitimini almamış bir kişinin bunların ne anlama geldiğini bilme şansı yok. Rica ediyorum bizim ürünlerimizin arkasına çevirip bir bakın. Helva üretiriz, içerisinde susam ve şeker veya varsa limon suyu yazar. Dolayısıyla içeriğinde ne olduğunu bilmediğimiz ürünler değil vatandaşımızın anlayabileceği tarzda, mümkün olduğunca katkı ve koruyucu maddelerden arındırılmış bir üretim politikamız var. Dolayısıyla gıda arzı güvenliğini de bir anlamda temin etmiş oluyoruz. Bize gelen müşterilerimiz sadece bir ucuzluk algısıyla değil sofralarına güvenilir gıda taşımak için geliyor. Zeytinyağını içerisinde sadece zeytin yağı vardır, herhangi bir katkı maddesi yoktur. Maliyeti aşağı çekmekle ilgili bir kaygımız olmadığı için ürünün orijinalinde ne olması gerekiyorsa o oluyor."

Arpa, tüketici tercihlerine bırakmak zorunda oldukları alanların da olabildiğini ifade ederek, "Özellikle kendi ürettiğimiz ürünlerde son derece hassasız. Bize gelen tüketiciler sadece ucuzluk için değil sofralarına güvenli gıdayı taşımak için geliyor." dedi.

Genel Müdür Yardımcısı Davut Arpa, 2018'de 280 milyon liralık ürün alımlarını 2020 yılı itibarıyla 2,4 milyar lira olarak gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yılın sonu itibarıyla yaklaşık 3,5 milyar liralık çiftçi ürününü değerlendireceğiz, bunu hedefledik ve Allah nasip ederse bu rakamı geçeceğiz." diye konuştu.