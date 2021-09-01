Tarım mükemmeliyet merkezi ortaklık protokolü imzalandı - Son Dakika

Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da kurulacak tarım mükemmeliyet merkezinin ortaklık protokolü imzalandı.

Tarımsal üretim desenini her geçen çeşitlendiren ve tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılarak markalaşmasını sağlamak amacıyla Adıyaman'da kurulacak tarım mükemmeliyet merkezi ortaklık protokolü, valilik makamında Vali Mahmut Çuhadar, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç arasında imzalandı.

Düzenlenen imza protokolünde, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Aytaç Onkun, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Adıyaman Koordinatörü Onur Yıldız'da hazır bulundu.

Adıyaman'da kurulacak tarım mükemmeliyet merkezi ile bölge için önem arz eden tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması, markalaşması, pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve istihdam olanaklarının sağlanması hedefleniyor. Yine proje kapsamında, tarımsal ürünlerin katma değerini artıracak üretim tesislerin kurulması, (Badem işleme ve sebze meyve kurutma tesisi) tarımsal ürünlerin ömrünü uzatacak şekilde soğuk hava deposunun geliştirilmesi ve tarımsal üretimin temelini oluşturan fide üretimine ilişkin koşulların iyileştirilerek yerli fide üretiminin geliştirilmesi planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Mahmut Çuhadar, "Bilindiği gibi Adıyaman bir tarım kentidir. Adıyaman Türkiye genelinde Badem üretiminde 1. sırada, Nar üretiminde 9. sırada, Antep Fıstığı üretiminde 4. sırada ve Trabzon Hurması üretiminde 4. sırada yer almaktadır. Bu ürünlerin hepsi artı değer üretebilecek ürünler. Tarım Kredi Kooperatifimizin Kahta ilçemizde işleme tesisi bulunuyor. Onun devamı niteliğinde Adıyaman'a kazandırdığımız Tarım Mükemmeliyet Merkezi projemiz bulunmaktadır. Tarım mükemmeliyet merkezi projesi kapsamında yıllık 500 bin ton kapasiteli badem işleme tesisi, 1 ton kapasiteli soğuk hava deposu, yıllık 135 ton kapasiteli meyve ve sebze kurutma tesisi ve 5 milyon fide ve fidan üretebilecek bir sera olacak. Milletvekilimiz Ahmet Aydın beyin Ankara'daki sıkı takipleri sonucu bu projeyi sanayi bakanlığımızdan çıkardık. Bu projenin yürürlüğe girmesinde Ahmet beye katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu tesisimizi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü işletecek. Bugün bu ortaklık protokolünü imzalayacağız. İnşallah bu proje Bakanlığımızda son onaydan geçtikten sonra imar planları yapılarak temelini atacağız. Gelecek yıl inşallah hizmete geçecek diye umut ediyorum. Tekrar bu projede emeği geçen katkıda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra konuşan Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise, "Tarım Kredi Kooperatifleri olarak bu proje ile amacımız, Adıyaman'ın önde gelen ürünlerinden olan bademin katma değerini yüksek bir ürün haline dönüştürüp iç piyasaya ve dış pazara taşımaktır. Dünya ile rekabet edebilecek kalitede ürünlerimiz var. Adıyaman'da gerekli alt yapının kurulması, markalaşmasının sağlanması ve tanıtımının yapılması gerekiyor. Biz bugün burada bu protokolü imzalayarak önemli bir adım atmış olacağız. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakleri olarak bizde üzerimize düşeni yapıp, bu ürünün hem katma değere dönüştürülmesi hem de markalaşması için önümüzdeki süreçte tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz. Bugün Türkiye genelinde 450 civarından parekende sektöründe bir market yapılanmamız var. İnşallah bunu daha ileri rakamlara taşıyacağız. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Bu proje, Adıyaman bademinin katma değerini yüksek bir ürüne dönüştürme noktasında çok ciddi bir atılım. Bu proje memleketin hem ekonomisine hem de istihdamına önemli katkılara sunacak bir projedir. Amacımız badem üretimin daha da artırmaktır. U projenin ilimize hayırlı olmasının diliyor, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, ise konuşmasında, "Adıyaman'da tarım sektöründe istihdamın nicelik ve nitelik olarak yükseltilmesi için bugün ilimiz ve ülkemiz için çok önemli bir imzayı atacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürümüzün desteğini arkamıza alarak bu önemli projeyi ilimize kazandırmış olduk. Bu projenin işletmesini de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğümüz yapacak. Adıyaman pek çok üründe Türkiye genelinde ilk onlarda yer alan bir ilimiz. Bir taraftan yeni ürünler geliştirmeye çalışırken mevcut ürünlerimizin de hem veriminin artırılması hem de piyasaya sürülerek paketlenmesi ve işlenmesi noktasında muhasebesini yaptık. 5-6 yıl önce Adıyaman'da bademin esamesi okunmazken şu anda ortaya bir hedef koyduk ve üretim anlamında badem birinci sıraya yerleşerek muazzam bir noktaya geldi. Bu projeye emek veren valimize, belediye başkanımıza ve tüm paydaşlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Vali Mahmut Çuhadar ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ile Belediye Başkanı Süleyman Kılınç arasında tarım mükemmeliyet merkezi işbirliği ve ortaklık protokolü imzalandı.

İmzalanan protokol sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Milletvekili Ahmet Aydın, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'la birlikte Kahta OSB'de hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifine ait badem işleme tesisini ziyaret ederek üretim aşamaları hakkında bilgi aldı. - ADIYAMAN