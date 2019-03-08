Son Dakika Haberleri: Tarım Orman Müdürü Ekici'den Havuç Tesisine Ziyaret

Tarım Orman Müdürü Ekici'den Havuç Tesisine Ziyaret

1 saat önce

Beypazarı Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, "Beypazarı'ndaki soğuk hava depolarında kışlık havuçtan halen 25 bin ton bulunuyor.

Beypazarı Tarım Orman Müdürü Yavuz Ekici, "Beypazarı'ndaki soğuk hava depolarında kışlık havuçtan halen 25 bin ton bulunuyor." dedi.

Ekici, Akçakavak Mahallesi'ndeki bir havuç yıkama ve paketleme tesisinde incelemelerde bulundu.

Konya ve Hatay bölgelerinde havuç kalmadığını belirten Ekici, "Yıkanıp paketlenen havuçları başta İstanbul ve Ankara hali olmak üzere Türkiye'nin muhtelif yerlerine gönderiyoruz. Beypazarı'ndaki soğuk hava depolarında kışlık havuçtan halen 25 bin ton bulunuyor. Havucun fiyatı fahiş değil, normal aralıkta seyrediyor. Şimdilik çiftçimiz de alan da satan da para kazanıyor." ifadesini kullandı.

Tesisin sahibi Ali Nacak da havalar ısınmaya başladığında havuç fiyatının da düştüğünü dile getirerek, "Havucu bu günlerde tarlada 1,40, 1,50 liradan veriyoruz. Gerçekten girdiler çok. Mazot pahalı, gübre pahalı, havuç tohumu Avrupa'dan geldiği için çok pahalı. Dönüm başına 3 tondan 8 tona kadar verim alınabilir. 5 tondan aşağı düştüğü zaman çiftçi para kazanamaz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 10:45 Kaynak: AA

Hatay, Konya, Beypazarı, Güncel
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