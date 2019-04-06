Son Dakika Haberleri: Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 117 Bin Kişi Ziyaret Etti

Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 117 Bin Kişi Ziyaret Etti

1 saat önce

Diyarbakır'da düzenlenen 10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'na 5 günde 117 bin 446 kişi ziyarette bulundu.

Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı 117 Bin Kişi Ziyaret Etti, System.String[]
Diyarbakır'da düzenlenen 10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı'na 5 günde 117 bin 446 kişi ziyarette bulundu.

Diyarbakır Fuar ve Kongre Merkezi'nde, TÜYAP ve Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) iş birliğiyle düzenlenen 10. Orta Doğu Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı sona erdi.

Beş gün devam eden fuara Irak, İran, Gürcistan, Azerbaycan, Kamerun ve Ürdün'den gelen iş adamı ve sektör temsilcileri katıldı.

TÜYAP Diyarbakır Bölge Müdürü Mehmet Velat Ektirici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl fuara katılımın yüksek olmasının sevindirici olduğunu söyledi.

Fuara piyasa koşullarına göre yüksek katılım olduğunu belirten Ektirici, "Ziyaretçilerimiz sadece Diyarbakır ilinden olmadı. Bölgenin 22 ilinden katılım sağladılar. Yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Yurt dışından hiç olmadığı kadar ilgi vardı. Yaklaşık altı ülkeden profesyonel alım heyetleri geldi. Bir takım görüşmeler yaptılar. Yerel ve il dışından fuara katılan firmalarımızla bağlantı kurdular. Bu da sevindirici bir şey. Sıkıntılı olduğumuz bir dönemde bir ihracat ve döviz girdisi sağlayabilmek, bizi de en çok sevindiren noktalardan biri oldu." diye konuştu.

Fuarın, kentin tanıtımına da büyük kaktı sağladığını belirten Ektirici, şunları söyledi:

"Bu fuar olmasa hiçbir şekilde yolu Diyarbakır'dan geçmeyecek insanları, biz burada konuk ettik. Bu insanlar Diyarbakır'ı tanıdılar. Diyarbakırlılar onları tanıdı. Bu fuar, işin kültürel boyutuna da katkı sağladı. Diyarbakır'a her gelen, bazı ön yargılarla gelmesine rağmen, giderken o bütün ön yargılarını yıkmış şekilde gidiyor. Diyarbakır'da gezmek için otel rezervasyonlarını uzatıp, gitme tarihlerini erteleyen katılımcılarımız var. Demek ki biz bu insanların gönüllerini kazanabilmişiz. Bizim için en büyük mutluluk budur. Duygusal bağlar ve sosyal ilişkilerin sağlanması, bu fuarın kent açısından en büyük kazanımı olmuştur."

Fuara katılan firma yöneticilerinden Abbas Atabey de fuara ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, "İhracata yönelik çalışıyoruz. Aralarında Gürcistan, Azerbaycan ve Kamerun'dan gelenlerin de bulunduğu heyetlerle görüştük. Onlara ürünlerimiz hakkında bilgi verdik. Onlar kendi ülkelerinde gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra dönüş yapacaklarını söylediler." dedi.

Eşi ve çocuklarıyla fuarı gezen Adil Alpkaya ise bu tür fuarların kentin gelişimine katkı sunduğunu söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 07:36 Kaynak: AA

Orta Doğu, Diyarbakır, Güncel
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