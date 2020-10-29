Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti

29.10.2020 17:58

Son dakika haber... Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti Yangında hayvanları telef olanlara buzağı ve yem hediye edildi Afetzedeler Bakan Pakdemirli ile telefonda görüştü Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kuzfındık köyünde çıkan yangında evsiz kalan ve hayvanları telef...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti

Yangında hayvanları telef olanlara buzağı ve yem hediye edildi

Afetzedeler Bakan Pakdemirli ile telefonda görüştü

BOLU - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kuzfındık köyünde çıkan yangında evsiz kalan ve hayvanları telef olan vatandaşlara 6 buzağı, 11 ton yem ve su tankı hediye etti. Bakan Pakdemirli ile telefonda görüşen afetzedeler, yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, geçtiğimiz hafta merkeze bağlı Kuzfındık köyünde çıkan yangında evsiz kalan ve hayvanları telef olan vatandaşları ziyaret etti. Afet bölgesini gezen ve köy muhtarından yangınla ilgili bilgiler alan Metin, yaraların sarılması için çalışmaların devam edeceğini söyledi. Evsiz kalan köylülerin geçici olarak barınmasın için getirilen konteynerlerde de incelemelerde bulunan Metin, ardından yangında büyükbaş hayvanları telef olan Nezaket Çiftçi ve Ali Çakır'a 6 buzağı ve yem hediye etti. Hayvanların teslim töreninin ardından Bakan Pakdemirli'yi telefonla arayan Metin, Çiftçi ve Çakır'ı bakanla görüştürdü. Kaybettikleri hayvanlarının yerine gelen buzağılarını almanın sevincini yaşayan vatandaşlar Bakan Pakdemirli'ye teşekkür etti.

"Kalıcı evlerin yapımı sağlanacak"

Evleri yanan köylülerin kalıcı evlerinin yapımının sağlanacağını söyleyen Metin, "Bugün Kuzfındık köyümüzde 12 tane evin yanmasından sonra öncelikle vatandaşlarımızın geçici ikametgahları için AFAD başkanlığımız tarafından 12 konteynır getirildi. Bir kısmına tadilat yapılması gerekiyor. Tadilat yapıldıktan 1-2 gün sonra evi yanan tüm vatandaşlarımız konteynırlarda ikamet etmeye başlayacaklar. Daha sonrasında da kalıcı evlerinin yapımı sağlanacak. Kısa sürede bu evler de yapıldıktan sonra vatandaşımızın barınma sıkıntısını gidermiş olacağız" dedi.

Köye yangınlara karşı su tankı verildi

Hayvan ve yemin dışında köyde çıkacak bir yangına hızlı müdahale edilebilmesi için su tankı da hediye eden Metin, "Hayvanları telef olan vatandaşlarımız vardı. Onların da hayvanlarını temin ettik. Kendilerine bugün teslim ettik. Aynı zamanda yine köyde evi yanan vatandaşlarımızın kurtardıkları hayvanların da ihtiyaçlarını gidermek üzere 10 ton kaba yem ve 1 ton da kesif yemini teslim ediyoruz. Bir daha böyle bir yangın olursa diye anında müdahale yapabilmeleri adına da Orman Genel Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz bir proje var. O proje kapsamında da su tanklarımız var. Orman yangınları başta olmak üzere bütün köylerimizde meydana gelen yangınlara müdahalede hemen anında müdahale yapma imkanı olan etkili bir söndürme gücüne sahip bir tankı da teslim etti" şeklinde konuştu.

"Hayvan çadırları da gelecek"

Hayvanların barınma sorunlarının da giderileceğini kaydeden Fatih Metin, "Yine 12 ailenin kurtardıkları hayvanları var. Bu hayvanlarla ilgili de hayvanların da barınma sorunu var. O sorunun da giderilmesi için yarın da hayvan çadırlarımız da gelecek. Hayvanı dışarıda kalan vatandaşlarımız için ahır imkanı sağlanmış olacak. Onun dışında diğer eksikliklerin giderilmesi noktasında hükümetimiz, devletimiz vatandaşımızın her zaman yanında" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti

Fatih Metin, Ali Çakır, Tarım, Bakan, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı, Bolu'daki afetzedeleri ziyaret etti - Son Dakika


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