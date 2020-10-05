Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tarımda Avrupa'nın lideriyiz" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Tarımda Avrupa'nın lideriyiz"

Son dakika haberler: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolarken, Türkiye'de 30.6 milyar dolar.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolarken, Türkiye'de 30.6 milyar dolar. Bu şartlar altında dahi tarımda Avrupa'nın lideriyiz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kocaeli'de bulunan bir üniversite ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında gerçekleştirilen "Akıllı Tarım Uygulamaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı. Ulusal ve uluslararası araştırma fonlarına ortak proje sunulması, ortak çiftçi eğitimlerinin yapılması ve Tarım Orman Bakanlığı personeline çeşitli eğitimlerin verilmesi amaçlanan protokolün imza törenine Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli milletvekilleri, öğretim üyeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürleri katıldı.

"TARIMDA AVRUPA'NIN LİDERİYİZ"

Programda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'deki tarımsal üretimle ilgili bilgiler vererek, "Dünyada ekilebilen alan 1,5 milyar hektarken, ülkemizde 23,1 milyon hektar. Orman varlığı dünyada 4 milyar hektarken, Türkiye'de 22,7 milyon hektar. Tarımsal istihdam dünyada ortalama yüzde 27'yken Türkiye'de 18,4. Yaklaşık 5,1 milyon kişi bizim tarımsal gayri safi milli hasılamızda yaklaşık yüzde 6 civarları seviyesinde. Yüzde 6'lık bir tarımsal gayri safi milli hasılayı yüzde 18'lik bir tarımsal istihdamla yapıyoruz. Tarım ve gıda dış ticaret hacmi dünyada 1.6 trilyon dolarken, Türkiye'de 30.6 milyar dolar. Bu şartlar altında dahi tarımda Avrupa'nın lideriyiz. Tarımsal gayri safi milli hasıla da bizim 48 milyar dolar civarında, Fransa'nın ise 45 milyar dolar civarındadır. Avrupa'nın lideriyiz. Küçük başta 55.1 milyon küçük başta Avrupa'nın birincisiyiz, büyük başta da yaklaşık 19 milyona geldik. Avrupa'da büyük başta ikinci sıradayız. Süt üretiminde de Avrupa'da 3. Sıradayız. Türkiye'nin artılarını sayacak olursak, 12 binden fazla bitkiye ev sahipliği yapıyoruz. 4 saatlik bir uçuş mesafesinde dünya nüfusunun yüzde 40'ına ulaşımımız var. 1.9 milyon dolarlık tarımsal hacmine sahip bir bölgenin tam ortasında ve tam merkezindeyiz" dedi.

"HER GÜN TELEVİZYONLARA ÇIKIP 'TARIM BİTTİ' DEMEK DOĞRU DEĞİL"

Tarımda yaşanan problemlere rağmen ilerlemelerin kaydedildiğini ifade eden Pakdemirli, "Tarımsal alan bakımında kaynaklarımız dünyada 17. sırada. Ama biz dünyada 10. sırayı yakalamış durumdayız. Hepimiz tarımdaki başarımızdan övünmeliyiz. Eksiklerimiz var mı, var. Ama en önemlisi tarımın paydaşlarına moral vermeliyiz. Yerimiz zaten iyi. Her gün televizyonlara çıkıp 'tarım bitti' demek doğru değil. Kaynaklarımız bu, geldiğimiz nota burası. Eksiklerimiz var mı, var. Planla ilgili problemlerimiz olabilir. Ölçek anlamında problemlerimiz var. Bugüne kadar miras nedeniyle arazilerimiz de küçüldü. Ama buna rağmen en başta üreticimiz sınırlı kaynaklara rağmen çok iyi değerlendiriyor. Devlet de iyi destek veriyor ve Türkiye birçok alanda ipi göğüslüyor. Desteklerle son iki yılda yüzde 52 artış sağlamışız. Toplamda 18 yılda toplam 310 milyar lira destek var. Son iki yılda tarımsal hasılamız da yüzde 45 artmış. Bir taraftan devlet destek vermiş, bir yandan da çiftçimiz mukavele ederek üretimi arttırmış" diye konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNDE BİR GIDA GÜVENLİĞİ SORUNU OLMADIĞINI NET OLARAK GÖRDÜK"

Pandemi sürecinde alınan önlemlerle bir gıda sorunu yaşanmadığını ifade eden Pakdemirli, "Pandemide hepsinin raflarının boşaldığını gördük. Türkiye'de Allah'a şükür çeşitlendirilmiş üretim ile pandemi sürecinde bir gıda güvenliği sorunu olmadığını net olarak gördük. Birçok ülkedeki market rafları boşaldı, ama biz salgın sürecinde önlemlerimizi aldık. İlk vakanın görülmesinden haftalar önce tüm sektörlerle toplantılar yaptık ve bitirdik. Perakende sektörü ile ilginç bir şey yaşadık. Stoklarınızı arttırın dedik, onlar da 'Hayrola vaka var da bizden mi saklıyorsunuz' dediler. Biz hayır vaka yok ama bize de gelecek, lütfen arttırın. Gıda üreticileri ile de görüştük. Onlara da stoklarını arttırmalarını söyledik. İstanbul hemen yanı başımız. İstanbul'da büyük bir zincir mağaza günde 200 civarında kamyonu eleçleme yapıyordu. Pandemi süresince 800 kamyona çıktı. 800 kamyonda da hiçbir sorun yaşamadan bu işi yürüttük. Belki raflarda birkaç tane hijyen ürününün eksikliğini gördük. Birkaç hafta sonra bunun üstesinden geldik. Bakanlık olarak bizim desteğimiz çok iyi oldu. Ama sektörler de çok büyük bir sınav verdi" şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından protokol için imzalar atıldı.

(iha)

Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: Tarımda Avrupa'nın lideriyiz

Bekir Pakdemirli, Kocaeli, Avrupa, Tarım, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 14:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: 'Tarımda Avrupa'nın lideriyiz' - Son Dakika

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