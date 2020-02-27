Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun... - Son Dakika

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun...
6 saat önce
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın ve 8 mahkumun hükümlü bulunduğu İmralı Adası'ndaki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:03 Kaynak: İHA
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