Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Azerbaycanlı mevkidaşı Kerimov'la görüştü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Tarım Bakanı İnam Kerimov'la görüştü.

Azerbaycan Tarım Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmede konuşan Kirişci, ilk yurt dışı ziyaretini Azerbaycan'a yaptığını, bundan da memnuniyet duyduğunu belirtti.

Kirişci, 30 yıl işgal altında kalan Azerbaycan topraklarının kurtarılmasından mutlu olduklarını belirterek, "İşgalden kurtarılan Karabağ'ımız için sizin de bizim de ortak konumuz olan tarım, yegane kurtuluştur. Kentleşme bir çağdaşlıkmış gibi düşünülen bir dönemden şimdi kırsalın kıymetini bilen bir döneme geçmek durumunda kaldık. Pandemi de bunu bize bir kez daha gösterdi. Asıl olan gıdanın kendisi ve gıda için de tarımın mutlaka öne çıkartılmasıydı. Paranız var, gıdaya erişemiyorsunuz, teknolojiniz var tarımı ve gıdayı bir şekilde kendinize ulaştıramıyorsunuz. Dolayısıyla gıda ve tarım aslında bir milli güvenlik meselesidir. Bunu da tüm dünya test ederek gördü. Asıl olan bulunurluğu sağlamaktır. Bunun yolu da kendimizin üretim yapıyor olmamız, yetmeyen kısmının ise ithalatla karşılanmasıdır. İthalatın bile güvenilir ülkelerden çeşitlendirilerek yapılıyor olması önemlidir." şeklinde konuştu.

Kirişci, Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Tehmezli ile de görüştü

Bakan Kirişci, Azerbaycan temasları kapsamında Gıda Güvenliği Ajansı Başkanı Goşgar Tehmezli ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan arasında gıda güvenliği ve laboratuvarlar alanında tecrübe paylaşımının genişletilmesine ilişkin konular müzakere edildi.