Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "15 Temmuz" açıklaması - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den "15 Temmuz" açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "İnşallah ben şundan eminim ki bu topraklar bir daha darbe girişimiyle anılmayacak.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, "İnşallah ben şundan eminim ki bu topraklar bir daha darbe girişimiyle anılmayacak." dedi.

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Bakan Pakdemirli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla İzmir'de Kadifekale Hava Şehitliği'nde gerçekleştirilen törene katıldı.

Törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualar edildi.

Protokol üyeleri ve şehit yakınları daha sonra kabirlere karanfil bıraktı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazetecilere, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçtiğini hatırlattı.

Pakdemirli, "Demokrasimiz, genç bir demokrasi olmasına rağmen ağır bedeller ödedi ama bu bedellerin bir daha ödenmeyeceğine dair şehitlerimiz çok büyük bir ders verdi. Devletin, milletin malını çalan, onları kullanmaya kalkan, milletine karşı bombalarla silahlarla, helikopterlerle, uçaklarla darbe yapmaya çalışanlara da aziz milletimiz dünyanın en büyük dersini vermiştir. İnşallah ben şundan eminim ki bu topraklar bir daha darbe girişimiyle anılmayacak." diye konuştu.

Törene, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Yılmaz, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ve diğer ilgililer katıldı.

Trafik kazasında yaralanan Orman Bölge Müdürlüğü personeline ziyaret

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'in Tire ilçesinde, makilik yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan arazözün devrilmesi sonucu yaralanan iki Orman Bölge Müdürlüğü personelini de ziyaret etti.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Pakdemirli, tedavileri süren Sedat Sagun ve Mustafa Genç'in ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bekir Pakdemirli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:40 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den '15 Temmuz' açıklaması - Son Dakika
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