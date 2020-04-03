Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti

14 dakika önce

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanesini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı sağlık çalışanlarına 81 ilde 307 misafirhane tahsis etti, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanesini ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Destek Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Sarıkaya, Türkiye genelinde bakanlık misafirhanelerinde sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet verilmesine ilişkin Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi'nde (UTEM) açıklamalarda bulundu. Tüm dünyanın ve Türkiye'nin 'korona virüs' salgınıyla bir mücadele içerisinde olduğunu aktaran Sarıkaya, "Bilindiği gibi yaklaşık 4 ay önce Çin'de ortaya çıkan 'korona virüs' salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi bizde ülke olarak bu virüs salgınıyla çetin bir mücadele içerisindeyiz. Bunun gibi salgın veya afet durumlarında dayanışmamızla tüm dünyaya örnek olan bir milletiz. Yine bu dönemde dayanışmanın, paylaşımın ve özverinin artması gereken bir dönemdeyiz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sağlık Bakanımıza ve sağlık çalışanlarımıza özverili çalışmalarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"307 MİSAFİRHANE AYIRDIK"

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak 81 ilde 5 bin 450 oda kapasiteli 307 misafirhanenin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarına tahsis ettiklerini bildiren Sarıkaya, "Tarım ve Orman Bakanlığı olarak virüsün etkilerini en aza indirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzun bir kez daha altını çizmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı genelgeleri ve Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda 81 ilde 307 tesis ve 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin tamamını ücretsiz olarak sağlık çalışanlarımıza tahsis ettik. Buradan sayın bakanımız ve şahsım adına hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yine tedavisi devam eden tüm vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum. Buradan bir kez daha diyoruz ki biz bize yeteriz. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Biz sizler için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"5 BİN 450 KAPASİTELİ MİSAFİRHANELERİN YARISI DOLMUŞ DURUMDA"

Türkiye genelinde bulunan 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerin yarısının dolduğunu kaydeden Sarıkaya, "Türkiye genelinde il müdürlüklerimizin tamamı Destek Hizmetleri Daire Başkanlığımıza kapasite durumlarını bildiriyor. Şu anda 5 bin 450 oda kapasiteli misafirhanelerimizin hemen hemen yarısı dolmuş durumda. Valiliklerin yetkilendirdiği il müdürlükleri bize bir liste yönlendiriyor. Bizde bu listeleri misafirhanelerdeki yetkili arkadaşlarımıza iletiyoruz ve sağlık çalışanlarımız burada konaklayabiliyorlar" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarına konaklayacağı misafirhanelerde her imkan sunuluyor.

Sarıkaya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 12:40 Kaynak: İHA

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