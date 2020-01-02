'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı - Son Dakika

'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı

6 saat önce

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Tarımsal 'Kuraklık İl Kriz Merkezi 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı düzenlendi.

'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı, System.String[]

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Tarımsal 'Kuraklık İl Kriz Merkezi 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı düzenlendi.


Kurum binasındaki toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Eskişehir Sulama Birliği Başkanı Yunus Ağan, Sulama Birlik Müdürü Özer Ülker, Odunpazarı Ziraat Odası Başkanı Naci Erdemli, Kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri ile şube müdürleri katıldı.


Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, Tarımsal üretimi etkileyen ve verim düşüklüğünde en önemli faktör olan tarımsal kuraklıkla mücadele faaliyetleriyle tarım sektörünü etkileyen diğer afetlerle mücadelenin tamamlayıcı nitelikte yürütülmesine öncelik verileceğini belirtti.


Sever, konuşmasının devamında ise, "Ekonomik, sosyal ve toplumsal açıdan bütüncül bir yaklaşımla ele alınması için toplumun bütün bireyleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katkı ve katılımının esas olması gerekir. Ekim döneminde yağış dağılımının düzensizliği nedeni ile yağışların ekilişlere faydasının düşük ve çimlenmenin zayıf olduğunu görüyoruz. Kış mevsiminde özellikle kar yağışının ekili alanlar için önemi daha da arttı" diye konuştu.


Konuşma sonrasında Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü temsilcisi Mühendis Hikmet Korkmazer tarafından bir sunum gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR

Emine Sever, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çalmaya kalkıştıkları güvercinleri yaktılar
Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Dakika Haberleri
17:17 "Sarıkamış şehitleri" anısına yapılan kardan heykellere yoğun ilgi - Son Dakika
17:16 Çad'ın eski başbakanlarından Dadnadji yaşamını yitirdi - Son Dakika
17:16 Tatvan'da okumaya geçen öğrencilere rozet takma etkinliği - Son Dakika
17:16 İsrail güçleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Son Dakika
17:16 KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, ABD Büyükelçisi Garber'i kabul etti - Son Dakika
16:29 Ve söz AK Parti'de! Tezkereye neden "evet" diyeceklerini madde madde açıkladı - Son Dakika
16:16 Hastanede gaz sızıntısı iddiası AFAD ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 17:22:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Tarımsal Kuraklık 2019 Yılı Değerlendirme' toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]