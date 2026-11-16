İngiltere'nin Kent bölgesindeki Sheppey Adası'nda hobi olarak define arayan Shelley Couzins, saatler süren arayışının ardından hayatının en değerli keşfini yaptı. Toprağın yaklaşık 30 santimetre altında bulduğu küçük haçın sıradan bir süs eşyası olduğunu düşünen kadın, gerçeği arkadaşlarının uyarısıyla öğrendi.

İLK BAKIŞTA UCUZ BİR TAKI SANDI

Olay, ağustos ayında meydana geldi. Dört yıl önce metal dedektörü kullanmaya başlayan Couzins, Medway History Finders adlı grupla birlikte Sheppey Adası'ndaki sürülmüş bir tarlada arama yapmaya başladı. Yaklaşık beş saat boyunca yalnızca değersiz metal parçaları bulan kadın, öğle saatlerinde dedektöründen gelen sinyal üzerine toprağı kazdı. Yaklaşık 30 santimetre derinlikte küçük bir haçla karşılaşan Couzins, ilk bakışta bunun ucuz bir takı olduğunu düşündü.

ARKADAŞLARININ İNCELEMESİYLE ŞAŞKINA DÖNDÜ

Bulduğu haçı grubun toplandığı çadıra götüren Couzins, arkadaşlarının incelemesiyle şaşkına döndü. Değersiz sandığı eşyanın gerçek altından yapıldığı anlaşıldı. Daha sonra yapılan değerlendirmelerde 10,6 gram ağırlığındaki haçın Orta Çağ dönemine ait, dini emanetleri saklamak amacıyla kullanılan bir eser olduğu belirlendi. Haçın bir yüzünde Hz. İsa'nın çarmıha gerilişi, diğer yüzünde ise Hz. Meryem'in kucağında bebek İsa'yı tuttuğu bir tasvir bulunuyor. Açılabilir yapıya sahip olan eserin içine geçmişte dini emanetlerin yerleştirilebildiği belirtildi. Couzins ise zarar vermekten korktuğu için haçı açmayı denemediğini söyledi.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATICI

Tarihi eserin değerinin en az 20 bin sterlin (Yaklaşık 1 milyon 330 bin TL) olabileceği tahmin ediliyor. Ancak henüz resmi bir değerleme yapılmadı. İngiltere'deki tarihi eser mevzuatı kapsamında yetkililere bildirilen haç, inceleme için British Museum'a teslim edildi. Müzenin eseri koleksiyonuna katmak istemesi halinde resmî değerleme yapılması ve ödenecek bedelin Couzins ile arazinin sahibi arasında paylaşılması bekleniyor.

KRAL VIII. HENRY İLE BAĞLANTILI OLABİLİR Mİ?

Keşfin yapıldığı Sheppey Adası'nın İngiltere Kralı VIII. Henry ve eşi Anne Boleyn ile tarihi bağlantılarının bulunması, eserin geçmişine ilişkin merakı artırdı. Kral VIII. Henry ile Anne Boleyn'in 1532 yılında adadaki Shurland Hall'u ziyaret ettiği biliniyor. Couzins, haçın kraliyet ailesiyle bağlantılı olabileceğini düşündüğünü ancak bunu kanıtlayan herhangi bir bulgu bulunmadığını söyledi.

Uzmanların incelemesinin ardından eserin yaşı, tarihi önemi ve maddi değerinin daha net ortaya çıkması bekleniyor.