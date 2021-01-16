Tarlada çalıştıktan sonra Türkiye birinciliği için karda hokey oynuyorlar - Son Dakika

Tarlada çalıştıktan sonra Türkiye birinciliği için karda hokey oynuyorlar

16.01.2021 10:52
Tarlada çalıştıktan sonra Türkiye birinciliği için karda hokey oynuyorlar, System.String[]

Denizli'nin Güney ilçesinde ortaokul öğrencileri yaklaşık 1 yıl önce başladıkları çim hokeyi tüm mahallenin tutkusu haline geldi.

Denizli'nin Güney ilçesinde ortaokul öğrencileri yaklaşık 1 yıl önce başladıkları çim hokeyi tüm mahallenin tutkusu haline geldi. Türkiye genelinde derece elde eden öğrencilerin kimi tarladan kimi ise hayvanları otlattıktan sonra velisi ile antrenmanlara katılıyor.

Denizli'nin Güney ilçesi Eziler Mahallesi Eziler Mustafa Kaçmaz Ortaokul öğrencileri öğretmenleri Burak Duman ve Suat Arı ile birlikte 1 yıldır çim hokeyine merak saldı. 70 öğrencinin bulunduğu okulda 16 kişilik takım kuran iki öğretmen kısa sürede neredeyse tüm mahalleyi çim hokeyi ile tanıştırarak en büyük tutkusu haline getirdi. Kapalı alanları olmamasına rağmen bazen beton zemin bazen ise mahallenin halı sahasını kullanan hokey takımı olumsuz hava şartlarına rağmen aileleri ile antrenmanlarına devam ediyor. Zor şartlar altında hazırlanarak katıldıkları turnuvada Türkiye 4'üncülüğü elde eden hokey takımı mahallede yapılmasını istedikleri kapalı spor salonunun hayalini kuruyor. Aileleri ile birlikte tarla ve ya hayvan otlatmak için ailelerine yardım eden öğrenciler, bütün işleri bitirdikten sonra yine aileleri ile birlikte sahanın yolunu tutuyor. Kar yağışına rağmen antrenmanları bırakmayan hokey takımının hedefi ise bir sonraki turnuvada birincilik elde etmek.

BURAK DUMAN: "SALON OLMADIĞI İÇİN EKSİKLERİMİZ OLUYOR VE DAHA İYİ ÇALIŞAMIYORUZ"

Bir yıl önce mahalleyi hokey ile tanıştırdıklarını belirten antrenör Burak Duman, "Köyümüzü bir sene önce hokeyle tanıştırdık. Köyümüzde 1 sene içerisinde ana ligde Türkiye 4. olduk. Salonumuz olmadığı halde, salon turnuvasında dördüncülük elde ettik. Antrenmanları halı sahada, beton üzerinde gerçekleştiriyoruz. Salon olmadığı için eksiklerimiz oluyor ve daha iyi çalışamıyoruz. Salon olsa eğer daha da iyi dereceler elde edeceğimize eminim. Veliler ilk başta hokeyi yadırgadı. Sonrasında hokeyin içerisine girince daha çok sevmeye başladı ve köy takımı kurduk. Köy takımının oluşmasıyla bütün veliler de bu sporu sahiplendi. 70 kişilik bir okuldan 15 ile 16 tane oyuncu elde ettik. İlçelere giderek daha çok sporcular elde edip milli sporcular ede etme istiyoruz. Genelde çocuklar kar bize engel değil diyor. Karda spor yaparak bu sporun ne kadar çok sevildiğine anlam çıkarılıyor" dedi.

SABRİYE ATİK: "HAYVANLARA BAKTIKTAN SONRA ANTRENMANLARA GELİYORUM"

Hokey tutkunu olduklarını dile getiren minik sporcu Sabriye Atik, "Haftada dört gün geliyorum. Hokeyi çok seviyorum. Ailemizle beraber hokeyi oynamak için geliyoruz. Maçlarda pek iyiyiz. Hokey tutkunu olduk. bu aralar çok iyiyiz" ifadelerini kullandı. Zor şartlar altında çalıştıklarını buna rağmen pes etmediklerini söyleyen bir diğer sporcu Ayşegül Su Güneş ise şunları kaydetti: "Hayvanlara baktıktan sonra antrenmanlara geliyorum. Zor oluyor biraz ve sahamız olmadığı için yağmurda karda yapamıyoruz antrenmanları. Zor şartlarda çalıştık ama buna rağmen Türkiye dördüncülüğünü elde ettik. Hedefimiz Türkiye birinciliğini elde etme. Birinci olmasak bile ikincilik."

ŞEFİKA BOZDAĞ: "BÜTÜN KÖYLÜ BURADAYIZ"

Hokeyin bütün mahallenin tutkusu haline geldiğini ifade eden veli Şefika Bozdağ, "1.5 yıldır çocuklarımızla birlikte çalışmaya başladık, onlara destek olmak için. Daha önce hiç spor yapmadık. Hepimiz, bütün köylü buradayız. Çocuklarımızın daha başarılı olması ve çalışması için salon olmasını istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

Denizli, Türkiye, Eziler, Hokey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Tarlada çalıştıktan sonra Türkiye birinciliği için karda hokey oynuyorlar - Son Dakika


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