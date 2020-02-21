Tarsus OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Su başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (OSB) şubat ayı Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantıları, Mersin Valisi Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi. Vali Su, toplantıların ardından Tarsus çarşısını da gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.



Tarsus OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyet toplantıları, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasında yapıldı. Toplantılara Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Ruhi Koçak, Tarsus Ticaret Borsası Başkanı Murat Kaya ve müteşebbis heyet üyeleri katıldı.



Mevcut durum hakkında bilgi verilen yönetim kurulu ve müteşebbis heyet toplantılarında, gündem maddeleri karara bağlandı.



Vali Su, Tarsus çarşısını gezdi



Başkanlık ettiği toplantıların ardından Vali Yardımcısı Süleyman Deniz ile birlikte Tarsus çarşısını gezen Vali Su, esnafa hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti.



Tarsus Arkeoloji Müzesine dönüştürme çalışmaları devam eden eski adliye binasındaki inşaat alanını da gezerek yerinde incelemelerde bulunan Su, burada yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - MERSİN