Tarsus'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tarsus'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri başladı - Son Dakika

Tarsus'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri başladı

6 saat önce

Tarsus Belediyesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın sunumuyla, 'Türkiye'de kadın olmak' konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Tarsus'ta '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' etkinlikleri başladı, System.String[]

Tarsus Belediyesince, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' kapsamında gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın sunumuyla, 'Türkiye'de kadın olmak' konulu söyleşi gerçekleştirildi.


Tarsus Belediyesi 152. Yıl Etkinlik Komitesi tarafından Güner Baykal Toplantı Salonunda düzenlenen söyleşiye, Belediye Başkan yardımcıları Füsun Kaleli, Muttalip Bobuşoğlu, Serap Kurtçu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eşi Derya Özinç Bozdoğan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Tarsus Belediyesi'nin davetiyle söyleşiye iştirak eden gazeteci-yazar Zeynep Oral, ülkede sanat, kültür ve edebiyata çok ihtiyacın olduğunu belirterek, "Şu sıkıntılı günlerde içimizin iyice karardığı, hepimizin travma yaşadığı evlere yas, acının düştüğü günlerde en büyük sığınak sanat, edebiyat, kültür" dedi.


Kadının değer görmesi için eş ya da anne olması gerekmediğini kaydeden Oral, "Kadın, sadece kadın olarak yeterince değerlidir. Bunu herkesin bilmesi gerek. Kadınların her zamankinden daha çok şiddete uğradığı, sömürüldüğü, bedenlerinin hem sermaye hem namus aracı olarak kullanıldığı bir dönemdeyiz" diye konuştu.


Söyleşinin ardından Başkan yardımcıları Füsun Kaleli ve Serap Kurtçu, Zeynep Oral'a plaket takdim ederken, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın eşi Derya Özinç Bozdoğan çiçek verdi.


Program gazeteci-yazar Zeynep Oral'ın kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. - MERSİN

Dünya Kadınlar Günü, Zeynep Oral, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:12 Kaynak: İHA
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