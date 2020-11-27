Tarsus'ta hayvan mezarlığı hizmete girdi - Son Dakika

Tarsus'ta hayvan mezarlığı hizmete girdi

12 dönümlük arazi içerisinde yer alan 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı'nın yanı sıra, kedi ve köpekler için betondan uzak doğal ortamlarına en yakın şekilde yaşam alanı oluşturuldu

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde, hayvan severlerin hayata veda eden sevimli dostlarını defnedebilmeleri için 12 dönümlük Geçici Bakım Evi arazisi içerisinde, 'Can Dostlar Ebedi Mezarlığı' adı altında hayvan mezarlığı inşa edilerek hayata geçirildi. Mezarlığın ilk etapta 800 kapasiteli olduğu bildirildi.

Tarsus Belediyesinden yapılana açıklamaya göre, hayvan mezarlığının yanı sıra, Türkiye'deki ilk 'ekolojik yuva' olacak olan geçici bakım ve rehabilitasyon merkezi, köpek ve kedilerin rahat edeceği doğal ortama en yakın şekilde tasarlandı. Yaralı hayvanlar, ameliyattan çıkan hayvanlar ve yavruları olan hayvanlar, ekolojik yuvada güvenli, huzurlu bir ortamda barınacak. Merkezdeki 20 ekolojik yuva, sokakta yaşayan canlıların bakımının ardından doğaya bırakılmadan önce dinlenmelerine de katkı sağlayacak. Üzerine serilen bitki örtüsü ile yazın serin, kışın sıcak olacak olan yuvalar, canlıların da rehabilite olmasını sağlayacak.

Yasak ırk yuvaları da yapıldı

Alanda yasak ırklılar dışında yardıma ihtiyacı olan sokak hayvanları, geçici bir süre tedavi ve rehabilitasyon için konuk edilecek. Yeni tesisin daimi sakinleri ise sokakta hayatını idame ettiremeyecek durumda olan engelli, yaşlı ve hasta hayvanlar olacak. 30 dönümlük alan üzerindeki barınağı geri dönüşüm malzemeleriyle yenileyen Tarsus Belediyesi, yaşam alanları küçük olan ve yasak ırklı olarak bilinen 'pitbull' cinsi köpekleri de 100 kapasiteli yeni yaşam alanlarına taşıdı.

Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (Dohayko) Temsilcisi Vedat Taşgıt'da, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a duyarlılığından ötürü plaket verdi. Taşgıt, belediye başkanlığı öncesi vermiş olduğu sözü yerine getirdiği için Başkan Bozdoğan'a teşekkür etti. Taşgıt, Başkan Bozdoğan'ın yaptığı bu çalışma ile burada adeta ölüm kampına dönen bölgeyi, hayvanlar için adeta bir cennet bahçesine çevirdiğini söyledi.