Tartışmalara konu olan Yeni Parti logosu değişiyor

Yeni Parti lideri Özgür Özel, katıldığı bir YouTube yayınında gazeteci Deniz Zeyrek'in partinin logosuyla ilgili yönelttiği soruları yanıtladı. Kamuoyunda tartışma konusu olan mevcut amblemin işlevine açıklık getiren Özel, kullanılan görselin logo olarak değil, partinin ismini görünür kılmak amacıyla tasarlandığını ifade etti.

Özel, tasarımın amacına ilişkin "Bu partimizin logosu değil, partimizin ismi. Partimizin ismini görünür, farkındalık yaratacak ve hafızada kalacak şekilde tasarım yaptık." ifadelerini kullandı.

"LOGO İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ ÖNERİLER VAR"

Özel sözlerinin devamında kullanılan kullanılan görselin değişebileceği ifade ederek, “Bu bir logo değil. Dünyada da bizim gibi logo kullanımı da artık kalmadı. Yani yurt dışındaki siyasi partilerde isimlerini logo olarak kullanıyorlar. Bu bir belli harfler, işte ufuk çizgisinden doğan bir ‘yeni’ doğuyor. Bir logo gibi yorumlanacak olursa, altında da partinin adı yazıyor zaten Yeni Parti diye. Logoyla ilgili çeşitli öneriler var. Bununla ilgili önümüzde dediğim gibi bir siyasi teknik kurulumu yaptık, siyasi kurumu yapıyoruz. Bunun logo olup olmaması, ilave bir logonun olup olmamasını anketlerle, odak grup çalışmalarıyla, yapacağımız il ve il ilçe kongreleri ile kuruluşa katkı verenlerle, sosyal medya üzerinden dijital olarak yapacağımız bazı çalışmalarla ölçeceğiz. Şu an için Yeni Parti ismi logolaşabilir. Ya da yeni bir logo tasarımı yapıp, oya sunabiliriz, çok katılımlı yöntemler yapabiliriz." dedi.

YENİ PARTİLİ BÜLBÜL: VATANDAŞ KARAR VERECEK

Yeni Parti Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ise "Bu amblem logomuz değil. Logo daha belli olmadı. Kurultaya gideceğiz. Kurultayda büyük ihtimalle vatandaş karar verecek." ifadelerini kullandı.