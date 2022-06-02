Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir? - Son Dakika
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Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir?

02.06.2022 13:49

Tartışmalı davaların hakimi olarak bilinen Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı kararıyla Adalet Bakan Yardımcılığı'na atandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği ceza davalarında adı geçen Gürlek'in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi; CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü Gazetesi yazar, yönetici ve çalışanları, eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mahkumiyet kararları vermişti.

Türkiye'de kamuoyunun yakından takip ettiği davalarda, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak verdiği kararlarla bilinen Hakim Akın Gürlek, bugünkü Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Adalet Bakan Yardımcılığı'na atandı.

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Gürlek'in başkanı olduğu İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu; Sözcü Gazetesi yazar, yönetici ve çalışanları; eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında mahkumiyet kararları vermişti. Aynı mahkeme; Gezi Parkı davasında verilen tutuklama kararlarına yapılan itirazı da reddetmişti. Aynı mahkeme, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu'nun başvurusunda verdiği hak ihlali kararını da uygulamamıştı.

KILIÇDAROĞLU, "YENİ ZEKARİYA ÖZ'ÜMÜZ" DEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gürlek'in başkanı olduğu heyetin verdiği kararın ardından 20 Ekim 2020 tarihinde; TBMM'de partisinin grup toplantısında; "14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Akın Gürlek. Yeni Zekeriya Öz'ümüz. Bundan adalet falan beklenmez. Adaleti katleden adam Akın Gürlek'tir. Yine bu Akın Gürlek diyor ki 'ben Anayasa'ya uymuyorum, çöp sepetine attım, HSK bana dokunamaz, benim bütün kanunsuzluklarıma sadece gözlerini kapatırlar, bakmazlar bile. Gelirlerse elimi öperler, kanunsuzlukları birlikte yapıyoruz' diyor. Bu kadar ağır ifadeyi bu hukuksuzluğa karşı kullanmak benim görevimdir" demişti.

Gürlek, Kılıçdaroğlu aleyhinde 75 bin TL lira tazminat talebiyle dava açmış; İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi, tazminat talebini reddetmişti.

Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir?
Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir?
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Gürlek, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartışmalı davaların hakimi olarak biliniyor! Adalet Bakan Yardımcılığına getirilen Akın Gürlek kimdir? - Son Dakika
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