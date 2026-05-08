Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
08.05.2026 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz'in fırtınalı kıyılarında geçen "Taşacak Bu Deniz", yeni fragmanıyla bir kez daha gündemde. Başrollerini Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi, hem tutkulu bir aşkı hem de gerilim dolu bir hesaplaşmayı aynı hikâyede buluşturuyor. Karanlık atmosferi, duygusal yoğunluğu ve sinematografik sahneleriyle dikkat çeken yapım, izleyicisini ekran başına kilitlemeyi hedefliyor.

Bitmek bilmeyen bir düşmanlığın ortasında doğan bir aşkı konu alan "Taşacak Bu Deniz", iki köklü ailenin yıllardır süren nefretini bir yabancının gözünden anlatıyor. Karadeniz'in hırçın doğasıyla paralel ilerleyen hikâye, hem görsel gücü hem de dramatik derinliğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyunculuklar, etkileyici çekim mekânları ve güçlü senaryosuyla yapım, sezonun iddialı dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler ise şimdiden "Taşacak Bu Deniz nerede çekiliyor, set hangi şehirde kuruldu?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı. Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Taşacak Bu Deniz" dizisinin çekimleri, Karadeniz'in doğal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerinde gerçekleştiriliyor. Özellikle Trabzon'un Arsin, Araklı, Sürmene ve Of ilçelerinde yapılan çekimler, dizinin atmosferine gerçeklik ve duygusal yoğunluk kazandırıyor.

Bölgenin sisli dağları, coşkulu dalgaları ve yeşilin binbir tonuyla bezeli doğası, hikâyenin hem romantik hem de dramatik yönünü güçlendiriyor. Gerçek mekânlarda gerçekleştirilen çekimler sayesinde izleyici, kendini Karadeniz'in kalbinde, karakterlerle aynı hikâyenin içinde hissediyor.

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan "Taşacak Bu Deniz", güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip.

Başrollerde Ulaş Tuna Astepe (Adil) ve Deniz Baysal (Esme) yer alıyor. İkilinin etkileyici uyumu, dizinin duygusal anlatımına büyük katkı sağlıyor.

Kadroda ayrıca Burak Yörük (Oruç), Ava Z. Yaman (Eleni), Yeşim Ceren Bozoğlu (Zarife), Aytek Şayan (Şerif), Zeynep Atılgan (Fadime), Onur Dilber (Süleyman), Hakan Salınmış (Dursun), Gamze Süner Atay (Şirin), Gerçek Alnıaçık (Melina), Batuhan Bayar (Eyüphan), Erdem Şanlı (İsmail), Burcu Cavrar (Hicran), Ulviye Karaca (Şükriye), Seda Soysal (Emine), Hande Nur Tekin (Sevcan), Erkan Yüce (Hıdır), Emir Çubukçu (Behçet), Adil Şahin (Çetin), Nasmina Çoklaş (Muhsine), Ali Öner (Gökhan) ve Fester Abdü (Çakır Uşak) gibi isimler yer alıyor.

TAŞACAK BU DENİZ KONUSU NE?

"Taşacak Bu Deniz", Karadeniz'in sert doğası ve hırçın dalgaları arasında şekillenen iki düşman ailenin hikâyesini konu alıyor. Dizinin merkezinde yer alan Adil ve Esme, geçmişin hesaplaşmalarıyla çevrili bir aşkın içinde kendilerini buluyor.

Aileler arasındaki kin giderek büyürken, nefret ve sevgi arasındaki ince çizgi her bölümde farklı bir gerilimle izleyiciye yansıyor.

Yapım, hem doğal güzellikleriyle büyüleyen hem de insan ruhunun karmaşıklığını yansıtan sahneleriyle dikkat çekiyor.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak, senaryo tarafında ise Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem bulunuyor. Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın performansları, dizinin duygusal gücünü zirveye taşıyor.

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TAŞACAK BU DENİZ GERÇEK BİR HİKÂYE Mİ?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi, tamamen senaristlerin hayal gücüyle oluşturulan kurmaca bir yapımdır. Gerçek olaylardan esinlenmeyen dizi, özgün senaryosuyla izleyicileri bambaşka bir dünyaya davet ediyor.

Senaristler Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem, daha önce "Sefirin Kızı" ve "Ben Bu Cihana Sığmazam" gibi dikkat çeken projelerde olduğu gibi, bu yapımda da Karadeniz'in güçlü doğasını insan ilişkilerinin derin duygusal yönleriyle ustaca harmanlıyor.

Her ne kadar gerçek bir hikâyeden esinlenmese de karakterlerin yaşadığı çatışmalar, içsel hesaplaşmalar ve aile bağları, izleyiciye hayatın içinden sıcak duygular sunuyor. Bu yönüyle dizi, gerçeklik hissi yüksek dramatik bir kurgu olarak öne çıkıyor.

TAŞACAK BU DENİZ 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Su deposunda Esme suçlanıp yaralanınca Adil kontrolünü kaybeder. Bunu yapanlara cezasını ödetir. Gözü hiçbir şey görmeyen Adil’i ancak Esme durdurabilir. Orada Koçarileri yönetir ve Furtunaların düşmanlığına meydan okuyarak o kalabalığın içinden Adil’le el ele çıkar gider.

İso için çok endişelenen Oruç, Eyüphan’a bir kısas uygular. Ancak Eleni patlamak üzere olan araçtan Eyüphan’ı kurtarır ve Adil’den yardım ister. İso’nun Adil’e gerçekleri anlatmasını istemeyen Oruç’u, "cehennemi cennete çevirmek" konusunda kararlı olan Esme ikna eder.

Koçari Konağı’nda yaşanan büyük hesaplaşmada İso ile Fadime’nin zorla evlendiklerini öğrenen Adil, hiç beklemedikleri bir tepki verir ve hepsini derinden sarsar. Esme Koçarileri ve Adil’in öfkesini bir kez daha yöneterek Şerif’in canını ve ailesinin geleceğini kurtarırken, Şirin Şerif’i onlardan almak için Eleni’yi tehlikeye atar.

Şerif hakkında ifade veren Eleni, Şirin’in ona kurduğu tuzaktan habersiz, Oruç’a gerçekleri söylemesi için son bir şans daha verir. Alın yazılarını kanla silmemek için Adil’i iyice yumuşatmayı başaran Esme’nin gerçekleri söylemesine saatler kala Eleni’nin yaptırdığı DNA testi sonuçlanır. Eleni kaçırılırken, Adil testin sonucunu öğrenir.

Soğuk Haber, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dizi Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’de bir kişide hantavirüs tespit edildi İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildi
Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı’nda kutladı Başkandan yeni stat müjdesi Erzurumspor FK, şampiyonluğu İstanbul Boğazı'nda kutladı! Başkandan yeni stat müjdesi
İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var İran: BAE kaynaklı düşmanca eylem emareleri var
Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı Kayınvalidesi tarafından öldürülen damadın, eşini tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, “Sondan ikinci başbakanımız“ diyerek Davutoğlu’na yanıt verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akış, "Sondan ikinci başbakanımız" diyerek Davutoğlu'na yanıt verdi
Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren’den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla... Amed Sportif Faaliyetler Başkanı Nahit Eren'den transfer müjdesi: Yıldız futbolcularla...
Arda Turan’ın Shakhtar Donetsk’i mucizeyi gerçekleştiremedi Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i mucizeyi gerçekleştiremedi
Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı Çöp evde bitkin halde bulunan adamın yeni hali şaşırttı
Final maçı İstanbul’da UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oldu Final maçı İstanbul'da! UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oldu
Asensio’dan Fenerbahçe’ye sevindirici haber Asensio'dan Fenerbahçe'ye sevindirici haber
Mersin’de nefes kesen operasyon Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı Mersin’de nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu şüphelisi yakalandı
Süper Lig’e çıkma hayalleri yarım kalınca isyan etti: Hepinizi Allah’a havale ediyorum Süper Lig'e çıkma hayalleri yarım kalınca isyan etti: Hepinizi Allah'a havale ediyorum
Real Madrid’de kafa travması geçiren Valverde’nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu Real Madrid'de kafa travması geçiren Valverde'nin sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
Kahramanmaraş’ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu Kahramanmaraş'ta kayıp adamın cansız bedeni bulundu
Kübra’yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler Kübra'yı hayattan koparanlar tutuklandı: Sosyal medya hesabına girip yaşıyor süsü vermişler

20:22
Ali Mahir Başarır’dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin
19:43
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar
18:38
Beşiktaş İskelesi’nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
Beşiktaş İskelesi'nde karşılaştığı husumetlisini palayla kovaladı, polis ateş açtı: 4 yaralı
18:15
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor
17:47
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
15 yaşındaki kıza mesaj atmanın bedelini fena ödedi
17:41
Cenazede tepki çeken olay: “Hakkımı helal etmiyorum“ diye bağırdı
Cenazede tepki çeken olay: "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
17:20
ABD ordusu, Umman Körfezi’nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
ABD ordusu, Umman Körfezi'nde ablukayı ihlal eden 2 İran gemisini vurdu
17:09
Aykut Kocaman’a kötü haber İstediği olmayabilir
Aykut Kocaman'a kötü haber! İstediği olmayabilir
16:43
İran: ABD’nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
İran: ABD'nin teklifini hala düşünüyoruz, herhangi bir saldırıya güçlü karşılık vereceğiz
16:33
Urfa’da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
Urfa'da muhtarlık savaşı katliama döndü, 3 kişi öldü
16:20
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
Beklenen veri açıklandı, altın fiyatları yükselişe geçti
15:16
Muhittin Böcek’in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
Muhittin Böcek'in oğlunun etkin pişmanlık ifadesi ortaya çıktı
15:12
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi Tepkiler çığ gibi
Hantavirüslü gemiden inen Ruhi Çenet önce düğüne gitti sonra karantinaya girdi! Tepkiler çığ gibi
14:39
Sağlık Bakanlığı’ndan “hantavirüs“ açıklaması Türkiye’de vaka var mı
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması! Türkiye'de vaka var mı?
13:50
CHP’den olağanüstü toplantı Burcu Köksal’a yakın isim görevden alındı
CHP'den olağanüstü toplantı! Burcu Köksal'a yakın isim görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2026 20:56:49. #7.12#
SON DAKİKA: Taşacak Bu Deniz 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.