Tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifi TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda - Son Dakika

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, tasarruf finansman şirketlerinin denetim altına alınmasını içeren kanun teklifine ilişkin, "Burada müşteri mağduriyetini gidermek için gerçekten önemli düzenlemeler olduğunu hep beraber görüyoruz." dedi.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, konut finansman şirketlerinin uzun süredir piyasada faaliyet gösterdiğini belirterek, şimdiye kadar bu sektöre yaklaşık 1 milyon vatandaşın müşteri olduğunu, hali hazırda 250-350 bin arası vatandaşın sisteme üyeliğinin bulunduğunu söyledi.

Sistemin denetim altına alınması gerektiğini vurgulayan Tarhan, bu tür fonların hukuki zemine oturtulmasının ve halkın tasarrufunun güvence altına alınmasının önemine işaret etti.

Tarhan, "Yıllardır hukuki dayanağı bulunmayan, kontrol altına alınmayan, vatandaş için büyük risk oluşturan bu finansman sistemi bugün önümüzde. Bugüne kadar iktidar, bunun için hiçbir önlem almadı. Bu, geç kalmış bir kanun teklifi." görüşünü paylaştı.

Belli yasalara bağlı olmayıp topladıkları gelirleri de ne amaçla kullandıkları takip edilmeyen bu şirketlerin kendi kafalarına göre hareket ettiğini belirten Tarhan, "Son dönemde hemen her köşe başında açılan, konut hayali kuranlara faizsiz konut edinme taahhüdünde bulunan şirketlere çekidüzen verecek yasa teklifinin komisyona gelmiş olması olumludur." diye konuştu.

Türkiye'nin bundan daha öncelikli problemlerinin de bulunduğunu ifade eden Tarhan, 2020 yılında en az 100 bin esnafın kepenk kapattığını, ham madde ve tarımsal girdi fiyatlarının sürekli arttığını söyledi. Tarhan, "İnsanlar, faturalarını, kiralarını ödeyemiyor, vatandaş zor durumda biz hala burada bunları tartışıyoruz." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu ise kanun teklifinin özü itibarıyla konut finansmanında faaliyet yürüten sektörlere yönelik düzenlemeler içerdiğini dile getirerek, "Bizim gibi ülkelerde yani geleceğinden kaygı duyan toplumlarda konut en önemli ihtiyaç haline dönüşmüş durumdadır." ifadelerini kullandı.

Konut edinme meselesinden kaynaklı olarak ciddi suistimaller yaşanabildiğine dikkati çeken Kenanoğlu, "Çok farklı alanlarda insanlar bu ihtiyacı ve toplumun bu alana yönlenme ihtiyacını kendi lehlerine kullanmak ya da kötü niyetlerine alet etmek amacıyla da kullanabiliyorlar. Tabii bir de buna insanların inançlarını suistimal etme gibi durumlarda ortaya çıkınca yaşadığımız ve ülkemizde geçmişte de yaşanan birçok olaya maruz kalabiliyoruz." şeklinde konuştu.

Kenanoğlu, firmaların sistemlerine dahil olan kişilerden öncelikle organizasyon bedelini tahsil ettiğini, bu ücretin hangi amaçla alındığının ise imzalanan sözleşmelerde açık olmadığını belirterek, sistemden kaynaklı yaşanan bazı mağduriyetleri anlattı.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, kanun teklifini önemli bulduklarını, şimdiye kadar çok geç kalınmasını da ayrıca eksik olarak gördüklerini söyledi. Öztürk, 2018 yılından sonra bu tarzdaki şirket sayılarının arttığını ve sistem içinde yaklaşık 250 bine yakın vatandaşın olduğunu ifade ederek, organizasyon katılım bedelinin ve sözleşmelerin firmalara göre farklılıklar gösterdiğini kaydetti.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ise kanun teklifinin önemli bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, "Çünkü, bu kadar anlatılmasına rağmen hala içerimizde şüphelerin de olduğu bir yapı sistemi. Mutlaka bunun zapturapt altına alınması gerekiyor." dedi.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, teklifin ihtiyaç duyulan bir düzenleme olduğunu ve bunun yapılan bütün konuşmalarda da ortaya çıktığını söyledi.

Sözleşmelere dayalı tasarruf sistemlerinin Türkiye'de artık yaygın bir hale geldiğine işaret eden Çolakoğlu, şu anda sayıların çok üst seviyeye çıktığını söyledi.

Şirket sayısının artmasının sorunları ortaya çıkardığının da aşikar olduğunu dile getiren Çolakoğlu, "Burada müşteri mağduriyetini gidermek için gerçekten önemli düzenlemeler olduğunu hep beraber görüyoruz." dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (BDDK) yetki verilmesinin bir adım olduğunu dile getiren Çolakoğlu, bu maddenin de olumlu bir madde olduğunu söyledi.

Sisteme katılanların sadece "kredi kullanamayan vatandaşlar" şeklinde yorumlanmaması gerektiğini ifade eden Çolakoğlu, kredi imkanı olan birçok vatandaşın da bu yapıya katıldığını belirtti.

Komisyonda, teklifin görüşmeleri devam ediyor.