Taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları Kayseri Şeker'de - Son Dakika

Taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları Kayseri Şeker'de

09.10.2020 16:31
Taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları Kayseri Şeker'de, System.String[]

Kayseri Şeker'in hinterlant sahası içerisinde faaliyet gösteren Taşıyıcı Kooperatiflerinin Başkanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya gelerek, Kayseri Şeker'in Kampanya dönemi boyunca taşıyıcı kooperatiflerine verdiği desteklerden...

Kayseri Şeker'in hinterlant sahası içerisinde faaliyet gösteren Taşıyıcı Kooperatiflerinin Başkanları, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ile bir araya gelerek, Kayseri Şeker'in Kampanya dönemi boyunca taşıyıcı kooperatiflerine verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletip, 66. Kampanya'nın hayırlı olması temennisinde bulundular.

Kayseri Şeker Göl Tesislerinde gerçekleşen ve Kayseri Şeker Genel Müdürü Osman Canıtez, Genel Müdür Yardımcısı Kazım Duygulu ile Ziraat Koordinatörü Oğuzhan Ulu'nun da hazır bulunduğu ziyarete Develi Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Demirci, Bünyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ünal Türkcan, Yeşilhisar Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Ömer Güngör, Çandır Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Mehmet Güneş, Boğazlıyan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Köksal Kılınçaslan, Başkan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Develi Şeker Kooperatifi Başkanı Aziz Türkmen, Sarıoğlan Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Bahtiyar Yamanyaşar ve Başkan Yardımcısı Bayram Altındağ katıldı. Nakliyeci esnafının talepleri, önerileri ve şeker sektörünün mevcut durumunun da konuşulduğu ziyarette söz alan kooperatif başkanları, Kayseri Şeker'in modern tarım uygulamaları ve insansız tesellüm projesi sayesinde, çok daha hızlı ve güvenli bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirterek, ilçelerde faaliyet gösteren kooperatiflerin, Kayseri Şeker gibi güçlü kuruluşlar sayesinde daha fazla istihdam alanı ve gelir imkanı bulduklarını ifade ettiler.

Başkan Akay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kayseri Şeker'in 6 il, 43 ilçe ve 421 köyde sözleşmeli tarım faaliyeti gerçekleştirdiğini, üreticiye verilen destekler ve Kayseri Şeker'in oluşturduğu istihdam sahaları ile bölge ekonomisine önemli oranda katkılar sağlandığını söyledi. Akay, sürdürülebilir ve akıllı tarım uygulamalarına ek olarak İnsansız Tesellüm Projesi (İNTEP) ile de özellikle Pandemi süresince nakliyecilerin hiçbir insan temasında bulunmadan akıllı kartları ile Kayseri Şeker'e pancarını teslim ettiğini de belirterek, üreticinin ve paydaşların refahı adına var güçleri ile çalıştıklarını sözlerine ekledi. - KAYSERİ

Taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları Kayseri Şeker'de
Taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları Kayseri Şeker'de

Yönetim Kurulu, Kayseri Şeker, Hüseyin Akay, Kayseri, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taşıyıcı kooperatiflerinin başkanları Kayseri Şeker'de - Son Dakika

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