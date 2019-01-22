Tatile Gittikleri Otelin Havuzunda Boğulan 4 Yaşındaki Çocuk Toprağa Verildi
1 saat önce
Sakarya'nın Karasu ilçesinden tatil için gittikleri Antalya'da bir otelin havuzunda boğularak ölen 4 yaşındaki çocuk, memleketi Bolu'da toprağa verildi.
Sakarya
'nın Karasu
ilçesinden tatil için gittikleri Antalya
'da bir otelin havuzunda boğularak ölen 4 yaşındaki çocuk, memleketi Bolu
'da toprağa verildi.
Edinilen bilgilere göre, Karasu ilçesinde müezzin olarak görev yapan Hüseyin E. ve ailesi, okulların tatil olmasıyla birlikte Antalya'ya tatile gitti. Geçtiğimiz Pazar günü tatil için gittikleri otelin havuzuna giren 4 yaşındaki Furkan Selim
E. boğularak hayatını kaybetti. Tatile gittikleri otelde çocuklarını kaybeden aile yıkılırken, Furkan Selim E.'ın cansız bedeni ailenin memleketi olan Bolu'ya bağlı Dörtdivan
İlçesi Kuruca köyüne getirildi. Bolu'da toprağa verilen 4 yaşındaki Furkan Selim E.'ın cenaze namazını Karasu İlçe Müftüsü Mustafa Aydın
kıldırdı. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 02:35 Kaynak: İHA
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