Tavşanlı OSB'de 300 kişinin istihdam edeceği fabrika için arsa tahsisi - Son Dakika

Tavşanlı OSB'de 300 kişinin istihdam edeceği fabrika için arsa tahsisi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak yaklaşık 300 kişi istihdam edeceği fabrika için ilgili firmaya arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulacak yaklaşık 300 kişi istihdam edeceği fabrika için ilgili firmaya arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandığı bildirildi. Organize Sanayi Bölgesinde 300 kişinin istihdam edeceği 39 bin 423 metrekarelik parselde kurulacak fabrika için İlçe Kaymakamlığında Hermes Limitet Şirketine arsa tahsisi yapılarak sözleşme imzalandı. Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, ilçenin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak olan yeni yatırımın hayırlı olması temennisinde bulundu. - KÜTAHYA

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