Tayland'da Piri Reis Balesi Büyük İlgi Gördü

Tayland
'ın başkenti Bangkok
'ta 2018 Türkiye
ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında düzenlenen "Piri Reis
Balesi", Taylandlı sanatseverlerle buluştu.
Tayland Ulusal Tiyatrosu'nda gerçekleşen Kültür ve Turizm Bakanlığı organizasyonundaki etkinliğe Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren
Dağdelen Akgün, Tayland Kültür Bakanlığı
Danışmanı Darunee Thamapodol ve çok sayıda Türk ve Taylandlı izleyici katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Akgün, Samsun
Devlet Opera ve Balesi sanatçılarını Bangkok'ta ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 60. yılı ve Kültür Yılı vesilesiyle yıl boyunca karşılıklı birçok faaliyet düzenlendi. Bu tür tanıtıcı kültür faaliyetlerinin iki halkı birbirine daha da yaklaştırdığına inanıyor ve ikili ilişkilerde 60. yıl dönümü gibi nice kilometre taşları kutlamayı temenni ediyorum." dedi.
Müzikleri ünlü besteci Can Atilla
'ya ait olan bale, kendine has senaryo ve koreografisiyle izleyenlerin büyük alkışını topladı.
Etkinliğin ardından Ankara
Devlet Opera ve Balesi Müdürü Volkan Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok özel bir tiyatroda Samsun Devlet Opera Balesi sanatçılarının büyük gayreti ve başarısı ile birlikte bir Türk rüzgarı estirdiğimizi düşünüyorum. Temsil sonrası aldığımız tebrikler bunun göstergesi." diye konuştu.
Türkiye-Tayland Diplomatik İlişkilerinin Tesisinin 60. Yıl Dönümü ve 2018 Türkiye ile Tayland Karşılıklı Kültür Yılı kapsamında her iki ülkede düzenlenen etkinlikler, Piri Reis Balesi ile son buldu.