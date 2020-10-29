Tayland hükümeti, protestocuların anayasal reform talebini kabul etti - Son Dakika

Tayland hükümeti, protestocuların anayasal reform talebini kabul etti

29.10.2020 16:31
Tayland hükümeti, protestocuların anayasal reform talebini kabul etti, System.String[]

KUALA Tayland hükümeti, ülkede 14 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleyen muhalif grupların "anayasal reform" talebine olumlu cevap verdi.

KUALA Tayland hükümeti, ülkede 14 Ekim'den bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleyen muhalif grupların "anayasal reform" talebine olumlu cevap verdi.

Protestoları tartışmak üzere bu hafta Parlamentoda yapılan özel oturumlarda Başbakan Prayut Çan-oça, 2017'de yasalaşan anayasa değişikliği kapsamında seçim kanununda yapılan tartışmalı düzenlemeleri kaldıracağını açıkladı.

Prayut, genel seçimlerin ardından Parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasına, ordu tarafından atanan Senato üyelerinin katılmasını sağlayan yasanın iptali için çalışmaların kasım ayında başlayacağını belirtti.

Seçim kanunundaki değişikliğin 2017'de referandum sonucu yasalaştığına işaret eden Prayut, "Bu değişikliğin iptali için de referandum yapılması gerekecektir. Haftaya meclise referandum için önerge sunacağız." şeklinde konuştu.

Prayut, muhalefet partilerinin istifa çağrısına ise "Başbakanlık görevim bitene kadar üzerime düşeni yapmakla sorumluyum. Bu makamda uzun süre kalma niyetim yok." şeklinde cevap verdi.

Hükümet karşıtları protestolara devam etti

Tayland Başbakanı Prayut'un seçim kanunu değişikliği açıklamasına karşın protestocular, hükümetin istifası talebiyle başkent Bangkok'ta gösterileri bugün de sürdürdü.

Yerel saatle 17.00'de Bangkok'un 3 noktasında toplanan binlerce protestocu, Başbakan Prayut'un istifası, anayasal reformlar, protestoculara polis şiddetinin son bulması ve monarşi reformu taleplerini yineledi.

Geçen yılki genel seçimlerin ardından kapatılarak meclisten ihraç edilen İleri Gelecek Partisi destekçileri ise partinin genel başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in Bangkok mahkemesi tarafından "halkı şiddete kışkırtmak" ile suçlanmasına tepki gösterdi.

Muhalif lider Juangroongruangkit'in haksız yere suçlandığını öne süren parti üyeleri, suçlamaların geri çekilmesi talebinde bulundu.

Tayland'da hükümet karşıtı protestolar

Tayland'da hükümet karşıtları, tartışmalı 2019 genel seçimlerinin ardından muhalefetteki İleri Gelecek Partisinin kapatılarak meclisten ihraç edilmesi üzerine 14 Aralık 2019'da protestolara başlamıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süre ara verilen gösteriler, temmuzdan itibaren geniş kalabalıklarla devam etmişti.

Bangkok'ta 19 Eylül'de 50 bin kişilik katılımla 2014'ten bu yana ülkedeki en kalabalık protestoyu gerçekleştiren muhalifler, en son 14-15 Ekim'de büyük çaplı gösteriler düzenlemişti.

Son protestoların ardından hükümet, 15 Ekim'de Bangkok'ta OHAL ilan ederek 5'ten fazla kişinin toplanmasını yasaklamıştı.

Kararı dinlemeyerek aynı gece Bangkok'ta yürüyüş yapan ve polis barikatlarını aşarak Başbakanlık binasına yürüyen protestocu gruplar, gösterilere her gün devam edeceklerini açıklamıştı.

Hükümet, OHAL kararını 22 Ekim'de protestocuların baskısı sonucu kaldırmıştı.

Siyasette askeri vesayet ve monarşinin baskılarına karşı çıkan farklı muhalif gruplar, kendi oluşturduğu anayasa ve adaletsiz seçim sistemi sayesinde iktidarını sürdüren askeri cunta hükümetinin istifasını, adil seçimler için anayasada reform yapılmasının ve monarşinin dokunulmazlığının kaldırılarak hukukun üstünlüğüne tabi kılınmasını talep ediyor.

Tayland, Hükümet, Reform, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayland hükümeti, protestocuların anayasal reform talebini kabul etti - Son Dakika

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