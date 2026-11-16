Phuket'te motosiklet kiralama işletmesinde yangın: 11 kişi öldü - Son Dakika
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Phuket'te motosiklet kiralama işletmesinde yangın: 11 kişi öldü

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Phuket\'te motosiklet kiralama işletmesinde yangın: 11 kişi öldü
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Phuket\'te motosiklet kiralama işletmesinde yangın: 11 kişi öldü
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Phuket Adası'ndaki Patong kasabasında yerel saatle 03.17 sıralarında bir motosiklet kiralama işletmesinde başlayan yangında 11 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. İtfaiye alevleri yaklaşık iki saatte kontrol altına aldı. Polis, ölen ve yaralananlar arasında turist bulunmadığını açıkladı.

Tayland'ın dünyaca ünlü turizm merkezlerinden Phuket Adası'ndaki Patong kasabasında çıkan yangın faciaya dönüştü. Motosiklet kiralama işletmesinde başlayan alevler bitişikteki binalara sıçradı. Gece saatlerinde meydana gelen yangında 11 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. İlk incelemelerde yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

ALEVLER BİNALARI SARDI

Yangın, 16 Kasım Pazartesi günü yerel saatle 03.17 sıralarında Phuket Adası'nın Patong kasabasında meydana geldi. Motosiklet kiralama işletmesinin bulunduğu ticari binada başlayan alevler, kısa sürede çevredeki yapılara yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler binaları sararken yoğun duman üst katlara ulaştı. İtfaiye ekipleri yangını yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Phuket'te motosiklet kiralama işletmesinde yangın: 11 kişi öldü

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında 11 kişi yaşamını yitirirken 16 kişi yaralandı. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yoğun dumandan etkilendiği değerlendiriliyor.

Binanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar, ekiplerin müdahalesiyle tahliye edildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken polis, ölen ve yaralananlar arasında turist bulunmadığını açıkladı.

100'DEN FAZLA MOTOSİKLETİN BULUNDUĞU BİNADA ÇIKTI

Patong Belediye Başkan Yardımcısı Sanakorn Keesin, yangının çıktığı işletmenin zemin katında 100'den fazla motosiklet bulunduğunu açıkladı. Motosikletlerdeki yakıt, lastik ve plastik malzemeler alevlerin hızla büyümesine neden oldu.

Üst katları konaklama amacıyla kullanılan binada yoğun duman nedeniyle kaçış yolları kapandı. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.

Phuket'te motosiklet kiralama işletmesinde yangın: 11 kişi öldü

ELEKTRİK KONTAĞI İHTİMALİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedenine ilişkin ilk incelemelerde elektrik kontağı ihtimali üzerinde duruluyor. İşletmenin yakınındaki elektrik direğinde oluşan kıvılcımların motosikletlerin bulunduğu alana sıçramış olabileceği değerlendiriliyor.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, yangının kesin nedenini belirlemek için güvenlik kamerası kayıtlarını ve bölgedeki elektrik tesisatını inceliyor.

MotosikletTaylandTurizmDünyaSon Dakika

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