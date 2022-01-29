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Tayvan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları törenlerine katılmayacak - Son Dakika

Tayvan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları törenlerine katılmayacak

29.01.2022 12:38
Tayvan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları törenlerine katılmayacak

Tayvan'ın, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları törenlerine resmi heyet göndermeyeceği bildirildi.

Tayvan'ın, Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek 2022 Kış Olimpiyatları törenlerine resmi heyet göndermeyeceği bildirildi.

Bloomberg'in haberine göre, Tayland Spor Otoritesi yaptığı açıklamada, Pekin Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenlerinde sporcu ve temsilcilerinin yer alamayacağını kaydetti.

Açıklamada, törenlere katılmama gerekçesi olarak Kovid-19 tedbirleri, değiştirilen uçuş planları ve sporcuların yarışmalar öncesi ve sonrası dinlenmesini sağlamak gösterildi.

Olimpiyatların açılışı 4 Şubat'ta 2008 Pekin Olimpiyatları için inşa edilen "Kuş Yuvası" adı verilen Ulusal Stadyumda yapılacak.

ABD, Kanada, Avustralya, İngiltere ve İsveç'in de aralarında olduğu bazı ülkeler, Çin'in insan hakları ihlallerinde bulunduğu gerekçesiyle olimpiyatlara katılmayarak diplomatik olarak boykot kararı almıştı.

Çin ise bu ülkelerin hata yaptığı ve bu kararlarından dolayı "hesap verecekleri" tehdidinde bulunmuştu.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim

Tayvan'ın kendi topraklarının parçası olduğunu savunan Çin, adanın fiili bağımsızlığının, uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkıyor.

Pekin, Tayvan hükümetinin müstakil diplomatik ilişkiler kurmasını, Birleşmiş Milletlerde (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesini engellemeye çalışıyor.

BM üyesi 13 ülke ile Vatikan'ın resmi olarak tanıdığı Tayvan, diplomatik olarak Pekin'i tanıyan ülkelerde "Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu" adıyla temsilcilikler kuruyor.

Guatemala da Tayvan ile halen tam diplomatik ilişkilere sahip ülkeden biri.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Tayvan, Pekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları törenlerine katılmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayvan, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları törenlerine katılmayacak - Son Dakika
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