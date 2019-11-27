Son Dakika Haberleri: Tayvan asıllı Kanadalı model Godfrey Gao öldü
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Tayvan asıllı Kanadalı model Godfrey Gao öldü

6 saat önce

HONG Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao, Çin'de bir çekim sırasında hayatını kaybetti.

Tayvan asıllı Kanadalı model Godfrey Gao öldü, System.String[]

HONG Tayvan asıllı Kanadalı aktör ve model Godfrey Gao, Çin'de bir çekim sırasında hayatını kaybetti.

Gao'nun bağlı olduğu JetStar Entertainment ajansından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Gao'nun, Çin'de "Chase Me" adlı televizyon programının çekimleri sırasında kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Açıklamada, çekimlerde koşarken bir anda yere yığılan Gao'nun hemen hastaneye kaldırıldığı ancak kurtarılamadığı ifade edildi.

Tayvan'da doğan ve çocukluğunda ailesiyle Kanada'ya yerleşen genç aktörün cenazesinin Taipei'ye gönderileceği kaydedildi.

Fransız modacı Louis Vuitton'ın ilk Asyalı modeli olarak tanınan Gao, Hollywood yapımı "Ölümcül Oyuncaklar: Kemikler Şehri"nin de aralarında olduğu birçok filmde rol almıştı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Godfrey Gao, Tayvan, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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