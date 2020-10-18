TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu - Son Dakika

TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu

18.10.2020 14:01
TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu, System.String[]

Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı(TBB) ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı(TBB) ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı(TBB) ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın'ı ağırladı. Manisa TSO Hizmet binasında gerçekleşen ziyarete Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Türetken, Ziraat Bankası İzmir 1.Bölge Başkanı Hüseyin Tamer Karaman, Ziraat Bankası İzmir 2. Bölge Başkanı Süleyman Yalçın, Ziraat Bankası Kurumsal Şube Yöneticisi Burak Kantoğlu ve Manisa Merkez Şube Müdürü Ahmet Damar ile birlikte katılan Hüseyin Aydın Manisa İş Dünyası'nın beklentilerini ve taleplerini Başkan Yılmaz'dan dinledi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz "Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomik olarak zor bir dönemden geçti. Bu dönemle eş zamanlı olarak küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler tüm ülke ekonomimizi etkilemiştir. Bu zorlu süreçte Ziraat Bankası, Manisa iş dünyasına büyük destekler sağlamıştır. Açıklanan teşvik paketlerinin kullanılmasında Ziraat Bankası Manisa reel sektörünün yanında olmuştur. Özellikle pandemi döneminde kamu bankalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ben bugüne kadar Ziraat Bankası'nın Manisa reel sektörüne sağladığı imkanlardan dolayı üyelerimiz adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sanayinin ve tarımın başkenti olan Manisa'mız, Ziraat Bankası'ndan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü destekler bekliyor" dedi

Manisa'nın Türkiye'deki önemli ticaret, sanayi ve tarım kentlerinden biri olduğunu dile getiren Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, "2010'dan beri yapısı değişmeye başlayan Ziraat Bankası bu değişiklik ile birlikte büyümeye başlamıştır. Sermayesi kamuya ait olan bankamız reel sektörü destekleyen bir yapıdadır. Banka olarak reel sektörümüzün gelişimine büyük önem vermekteyiz. Sorunları aşmak için el birliğiyle çalışacağız. Manisa'da da reel sektörümüz için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yer alan birimleri gezen Hüseyin Aydın, hizmet binasında ve oda personelinde pandemi nedeniyle alınan tedbirler dolayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'a teşekkür etti. - MANİSA

TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu
TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu
TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu

Türkiye Bankalar Birliği, Ziraat Bankası, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Korona vakalarının artması sonrası Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Maç erteleyerek sezon bitmez, şaibe çıkar Son Dakika! Azerbaycan, ateşkesi ihlal eden Ermenistan'a ait bir savaş uçağını daha düşürdü Akıllara durgunluk veren olay! Dün akşam dünyaevine girdi, sabah kahvaltıdan sonra kafasına sıktı Hatay yangınından sonra ortaya çıkan duvar yazısı dikkat çekti: Ne varsa yansın Abdullah Gül'ün koruma polisinin çarptığı yaya hayatını kaybetti 28 yıldır kayıp olan Şamhalov İmran, Ermeni işgalinden kurtarılan Fuzuli'deki bir evde zincirlenmiş halde bulundu Esenler'de korkunç cinayet: 19 yaşındaki kız arkadaşını vurup, intihar etti Öykü Serter sosyal medyada fotoğrafını paylaştı! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu
Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak Son Dakika! İçişleri Bakanlığı 81 ile koronavirüsle ilgili ek genelge gönderdi: 7 gün boyunca denetim yapılacak         
13:19
Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak Galatasaray, ocak ayında Falcao ile yollarını ayıracak         
12:48
Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip Denizli Valisi Atik döner ustasına sinirlenip "İşletmeyi kapatın" talimatı verdi! Tepkiler üzerine özür diledi         
12:21
Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı Ermeni askerleri işgalden kurtarılan Fuzuli'den silahlarını bırakıp kaçtı! Bakanlık görüntüleri paylaştı         
11:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi: 4 milyon kişinin 500 milyar borcu yapılandırılacak         
10:11
E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı E-5'te şaşkına çeviren olay: Lüks otomobilinin kapısını açıp, ayaklarını sarkıttı         
09:25
Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak         
08:40
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı Dünyaca ünlü model Bella Hadid, kıyafetiyle olay oldu! Gören dönüp bir daha baktı         
00:05
Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor Cephede yenilgiye uğrayan Ermenistan ordusunda isyan ve kavgalar baş gösteriyor         
18:44
Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek Erdoğan'ın verdiği yeni doğal gaz keşfi müjdesine Bakan Albayrak'tan ilk yorum: Dünya hayranlıkla izleyecek         
17:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni keşif sonrası doğal gazda indirim sinyali         
17:20
Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı Ankaragücülü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı         
17:04
Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki Cezaevindeki Halil Sezai, sırtındaki "Allah" yazılı dövmesi üzerinden kendisini savundu         
15:38
İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada İnşaat işçisi aileye pompalıyla saldırdılar! Dehşet anları anbean kamerada         
14:29
Aliyev Aliyev "Sahada cevap vereceğiz" demişti! Ermenistan birlikleri SİHA'larla bir bir böyle yok edildi         
13:48
Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı Arnavutköy'de ayakta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü, kaymakama yakalandı         
10:05
Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak Kilosu 40 bin liradan satılan safranın hasadı başladı: 25 dönüm araziden 600 bin TL kazanacak         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2020 14:09:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TBB Başkanı Aydın'dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei