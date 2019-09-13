TBB Başkanı Feyzioğlu: PKK'yı kınamayanların, Türkiye'ye sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyorum

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocukların eylem yapan anneleri ile ilgili olarak "Anneler bir eylem yapıyorsa acılar vardır. Annelerden korksun herkes. Anneler kaçırılan ya da kandırılan evlatlarını dağdan indirilmesini istiyor. PKK'ya yarım ağız bile bir kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti'ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyorum" dedi.

Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sivas Baro Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Uluslararası Hukuk Kurultayı Sempozyumu düzenlendi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyuma, Sivas Valisi Salih Ayhan, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Burçin Çetinkaya, Türk Dili Konuşan ve Akraba Ülkeler Avukatlık Örgütleri Birliği (TÜRK-AV) üyesi ülkelerin baro başkanları ve çok sayıda avukat katıldı. Sempozyumda "Kurtuluştan Kuruluşa 100'üncü Yılında Sivas Kongresi" anlatıldı.

Sempozyumun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Diyarbakır'da PKK'nın kaçırdığı çocukların HDP binası önündeki annelerinin nöbetiyle ilgili olarak, "Anneler bir eylem yapıyorsa acılar vardır. Biz o acılarına ortak olmak için Türkiye Barolar Birliği olarak Diyarbakır'a gittik ve bu acıya ortak olduk. Annelerden korksun herkes. Anneler, kaçırılan ya da kandırılan evlatlarını dağdan indirilmesini istiyor. Bazıları diyor ki 'Gidin devletin kapısında bekleyin'. Elbette devletin de sorumluluğu var ama anneler çocuklarına hiçbir zarar gelmeden o faşist ve kanlı örgütün elindeki evlatlarının serbest bırakılmasını istiyor. Biz neye kızıyoruz biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti devletine her fırsatta laf sokuşturanlar, bir cümle PKK'ya laf söylesinler, bir cümle DHKP-C'ye laf söylesinler. Ama bazıları için Türkiye Cumhuriyeti devletine vurmanın dayanılmaz bir çekiciliği var. 'PKK'ya laf söyleyin' dediğimizde tık yok. 'DHKP-C'ye laf söyleyin' dediğimizde tık yok. Biz kararlıyız, teröriste terörist, terör örgütüne terör örgütü diyemeyenle bizim işimiz falan yoktur. Biz aynı zamanda hukukçuyuz ve bunu hukuk çerçevesinde söylüyoruz. Terör suçlusu olduğu iddia edilenin adil yargılanma hakkını savunan da biziz. Çünkü kimin terörist, kimin terörist olmadığını ancak adil bir yargılama sonucu ortaya çıkar. Ama PKK'nın bir terör örgütü olduğuna şüphe var mı? PKK'ya yarım ağız bile bir kınama yapamayanların Türkiye Cumhuriyeti'ne sürekli laf sokuşturmasını samimi bulmuyorum. Bundan sonra hepsinin yüzlerine de çarpacağız" dedi.

'TUTUKLUYA TUTSAK DİYENLER, HUKUK BİLMEZLER'

Terör gerekçesi ile tutuklanan kişilere bazı çevrelerin 'tutsak' olarak nitelendirmesini de eleştiren Feyzioğlu, "Bu aralar bir jargon çıktı. Bu jargonu, bu ifadeyi kullanan kimse, biz buradaki tüm Baro Başkanları olarak ağır şekilde kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin mahkum ettiği ya da tutukladığı PKK'lılara, DHKP-C'lere, FETÖ'cülere ve terör örgütü mensubuna yada bu iddia ile tutuklanan kişilere 'tutsak' diyenlere basın yoluyla sesleniyorum. 'Tutsak" kelimesi savaş hukukunda, savaşan taraflardan birinin eline geçen karşı tarafın askeri silahlı gücü için kullanılır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti mahkemelerinin mahkum ettiği kişilere 'adil yargılanmadı' diyebilirsiniz. Bu düşünce özgürlüğüdür, hiçbir şey diyemeyiz. Adil yargılanmayı biz de isteriz. Bunun için mücadele ediyoruz. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti mahkemelerinin PKK, FETÖ, DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle mahkum ettiği kişilere 'tutsak' diyenler ya hukuk bilmezler ya da başka birilerinin jargonuyla konuşarak selam çakarlar. 125 bin meslektaşımın hiçbirinin bu jargonu desteklediğini düşünmüyorum. Bu jargonu kim kullanırsa mensuplarımızın, avukatların, büyük bir dikkatle dinlemelerini ve neyi kastettiğini, bu kişilerin neyi amaçladığını, iyi anlaması gerektiğini ifade ediyorum. Yargıtay Başkanlığına resmi bir mektup yazıp 'tutsak avukatlar, gazeteciler' dediğin zaman Türkiye Cumhuriyeti devletini siz düşman devlet statüsüne sokarsınız. Savaş hukukunu bilmiyorlarsa anlatmaya hazırız. Türkiye Cumhuriyeti devleti PKK, FETÖ, DHKP-C karşısında savaşan devlet pozisyonunda değil egemen devlet pozisyonundadır. Bu örgütlerde bildiğiniz adi, pis, kanlı, faşist terör örgütleridir. Bu kadar basit" diye konuştu.