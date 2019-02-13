TBB'den Elbistan Belediyesine Kamyon Desteği
7 saat önce
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Elbistan Belediyesine hibe edilen damperli kamyon, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş'a teslim edildi.
Türkiye
Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Elbistan
Belediyesine hibe edilen damperli kamyon, Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş
'a teslim edildi.
Birliğin sosyal sorumluluk ve yardım faaliyetleri kapsamında belediyelere destek olmak, artan iş gücünü karşılamak, hizmet kalitesini arttırmak amacıyla TBB tarafından temin edilen aracın Elbistan Belediyesine teslimi yapıldı.
Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Elbistan için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi.
Kamyonun belediye kazandırılmasında destekleri için Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hayrettin Güngör
ve TBB yönetimine teşekkür eden Tıraş, "Türkiye Belediyeler Birliğinin değerli katkılarıyla kamyonumuzu ilçe halkının hizmetlerinde kullanmak üzere teslim aldık. Katkısı bulunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:46 Kaynak: AA
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