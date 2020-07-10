TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ: "Danıştay hukuka sahip çıktı" - Son Dakika

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, "Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek hukuka ve hakka sahip çıktı. Danıştay'ın kararıyla adalet tecelli etti, hak yerini buldu" dedi.



TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Bozdağ, Danıştay'ın Ayasofya kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmed Han Vakfı'nın mülkü olduğu, vakfedenin iradesine uygun cami olarak kullanıma tahsis edilmiş hayrat olduğu, tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli bulunduğu, vakıf senedinin hukuk kuralı etki, değer ve gücünde olduğu, vakfedilen taşınmazın vakıf senedindeki vasıf ve kullanım amacının değiştirilemeyeceği, vakıf senedinin devleti de bağladığı, vakfedilen varlığın vakfedenin iradesine uygun kullanmada devletin yükümlülüğü bulunduğu, vakfedilen mal ve hakların vakfedenin iradesine aykırı kullanmama ve kullandırmama konusunda negatif yükümlülüğü olduğu, vakıf senedinde tahsis edildiği cami vasfı dışında başka bir nitelikle ve amaçla kullanılamayacağı gerekçeleriyle oy birliği ile iptal etmiştir. Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararını iptal ederek hukuka ve hakka sahip çıktı. Danıştay'ın kararıyla adalet tecelli etti, hak yerini buldu. Bu hukuki ve tarihi kararı veren Danıştay 10. Dairesi Başkan ve üyelerini gönülden tebrik ediyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler olsun ki Ayasofya'yı müzeye çeviren Bakanlar Kurulu kararı iptal edildi. Danıştay'ın Ayasofya kararı ile Türkiye, egemen, bağımsız ve güçlü bir devlet olduğunu göstermiştir, fetih hakkına ve ruhuna sahip çıkmıştır." - ANKARA