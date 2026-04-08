TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan, oyuncu Görkem Sevindik\'e \'Filistin\' telefonu

08.04.2026 19:22
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, “Eşref Rüya” dizisinde “Kadir Baba” karakterini canlandıran Görkem Sevindik’i telefonla arayarak, Filistinli esirlerle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle tebrik etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail’in Filistin esirlere yönelik çıkardığı idam yasasına gösterdiği tepki nedeniyle İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir’in tehdidine maruz kalan Görkem Sevindik’i telefonla aradı.

İSRAİLLİ BAKANDAN SKANDAL TEHDİT

Oyuncu Görkem Sevindik, İsrail’in idam yasasına, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz?" diyerek tepki göstermişti.

Oyuncuyu hedef alan İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, yayınladığı videoda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." sözleriyle sanatçıyı tehdit etti.

KURTULMUŞ: VİCDANLARIN SESİ

Kurtulmuş, telefonla aradığı Sevindik’in İsrail’in uygulamalarına karşı sergilediği tutumu “vicdanların sesi” olarak nitelendirdi. Sanatçının duruşunun “ahlak ve insanlık adına önemli bir çıkış” olduğunu vurgularken, Kurtulmuş, Sevindik’e sanat hayatında başarılar diledi.

Görkem Sevindik, Numan Kurtulmuş, İsrail, Son Dakika

Advertisement
