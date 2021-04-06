TBMM Başkanı Mustafa Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul etti - Son Dakika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

Şentop, makamındaki kabulde, Bozkır'ın BM Genel Kurul Başkanlığının Türkiye için çok önemli bir gelişme ve TBMM için ise bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Bozkır'ın, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığı yaptığını anımsatan Şentop, parlamenter diplomasinin önemini bilen tecrübeli bir devlet adamının BM 75. Genel Kurul Başkanlığını üstlenmiş olmasını uluslararası toplum için bir imkan olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Bozkır'ın çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Şentop, şöyle konuştu:

"Bilhassa, Kovid-19 küresel salgınında etkin liderliğin ne kadar önemli bir kabiliyet olduğuna şahit olmaktayız. Bütün dünyanın karşı karşıya kaldığı böyle olağanüstü bir konjonktürde Genel Kurulun çalışmalarını kesintisiz ve etkin şekilde devam ettirdiniz. Başkanlığınız dönemindeki bu yaklaşım, uluslararası iş birliğine somut katkı sağlamakta ve dünyaya örnek teşkil etmektedir.

Biz de Meclisimizin çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürebilmesi için gerekli tedbirleri aldık, almaya da devam ediyoruz. Salgınla mücadelede uluslararası dayanışmanın artırılmasına katkı sağlayan toplantı ve girişimlere yönelik sergilediğiniz kararlı tutumun bir örneği de BM Genel Kurulunda geçtiğimiz ralık ayında yapılan Kovid-19 özel oturumudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bu oturum, uluslararası iş birliği çağrısının vurgulanması bakımından belirleyici bir girişim olmuştur."

Şentop, Bozkır'ın başkanlığının salgın dönemine denk gelmesinin bir dezavantaj olduğunu, salgının olmaması durumunda BM Genel Kurulunun en aktif, faal ve etkili dönemini yaşayacağına inandığını söyledi.

Görüşmede Türkiye'deki mültecilerin durumuna da değinen Şentop, Türkiye'nin en çok göçmeni misafir eden ülke olduğunu belirtti.

Böyle bir işin salgın döneminde kolay olmadığına dikkati çeken Mustafa Şentop, "Türkiye'de vatandaşlarımıza sağlamış olduğumuz aynı imkanları onlara da sağlıyoruz. Bu, başka ülkenin altından kalkabileceği bir iş değil. Ekonomik imkanları olsa da kalkabileceği bir iş değil. İnsani esasları ele almasının ve organizasyon kabiliyetlerinin büyüklüğünü gösteriyor. Ama dünyanın bunu büyük bir ilgi ve teveccühle izlediğini düşünmüyorum. Bu bakımdan ziyaretiniz çok önemli." diye konuştu.

Bozkır ise TBMM Genel Kuruluna hitap edeceği için bu ziyaretin kendisi açısından ayrı bir önem teşkil ettiğini söyledi.

BM Genel Kurul Başkanı olarak ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasının önemli olduğunu dile getiren Bozkır, daha sonra Katar ve Azerbaycan'ı ziyaret edeceğini kaydetti.

Türkiye'de bulunan Suriyelilerin durumunu inceleyeceğini anlatan Bozkır, "Hatay'a giderek hem oradaki Suriyeli misafirlerimizin konumunu bir kez daha dünyaya mesaj olarak göstereceğim. İnsani yardım operasyonlarında sıkıntılarımızı tek kapının açık olmasının yarattığı sıkıntıları dile getirme imkanı bulacağım." dedi.

Pandemi şartlarında Genel Kurulu açmanın önemli bir olay olduğunu vurgulayan Bozkır, şöyle devam etti:

"68 BM resmi platformu içinde fiziki olarak toplanan tek platform Genel Kurul oldu. Güvenlik Konseyi dahi şu anda telekonferans üzerinden toplanıyor. Tabii geride bırakacağı ayrı bir hatırası olacaktır. Genel Kurulu fiziki toplantıya çağırırken ve devam ettirirken, sürekli olarak bu göreve geldiğim TBMM'yi örnek gösterdim. 'Eğer TBMM fiziki olarak toplanabiliyorsa, sabahlara kadar kanun tasarılarını görüşebiliyorsa, en canlı görüşmeleri yapabiliyorsa bizim New York'ta evde oturup toplantı yapma lüksümüz yok.' Bu tabiri devamlı kullandım. Bütün dünya bakımından da fiziki olarak toplanan, toplanmayan parlamentolar ve platformlar kayda geçiyor."

Bozkır, ortaya koyduğu bu tablodan dolayı TBMM Başkanı Şentop'u tebrik etti.