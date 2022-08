TBMM BAŞKANI ŞENTOP MUHARREM İFTARINA KATILDI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Cem Vakfı'nın düzenlediği Muharrem iftarına katıldı.

Cem Vakfı'nın Yenibosna Cemevinde düzenlediği On Muharrem iftar programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya , ABD İstanbul Başkonsolosu Jonathan Henick, İstanbul Rum Patriği I. Bartholomeus, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İstanbul İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu yer aldı. Programda konuşan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Mezhep çatışmaları ve etnik farklılıklar üzerinden güç devşirmeye çalışanlar ve ateşle oynayanlar Türkiye 'nin, hala eski Türkiye olduğunu zannediyorlar. Kardeşliğimizi bozup nifak çıkartarak Türkiye'ye zarar vereceğini zanneden zavallıların yakasına, bu devletin yapışacağına ve suçluların yakalanacağına inancım tamdır. Kalbimizdeki vatan ve millet sevgisinin yapıştıramayacağı hiçbir ayrılık, iyileştiremeyeceği hiçbir yara yoktur. Tekrar sizler nezdinde ülkemizdeki bütün Alevi Bektaşi derneklerimizin cemevlerimizin mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum" dedi.Şentop, "Bugün On Muharrem ve hepimiz; adaletin, hakkın ve cesaretin timsali Hüseyin'iz. Bugün Hz. Hüseyin ve 72 yoldaşının çektiği on günlük ıstıraba hürmeten oruç tutan, iftar sofrasında hemhal olan, aşurelerini ve lokmalarını pişiren ve paylaşan bütün kardeşlerime bereket ve iki cihan saadeti diliyorum. Kerbela hatırasına; aşurenin bir kısmını tuzlayıp Hüseyin'in yasını, bir kısmını tatlandırıp Ehlibeyt soyunu devam ettiren Zeynel Abidin 'in kurtuluşunu kutlayan ve kestikleri kurbanlarla fakirlere infak eden ve matemin bitimini yad eden kardeşlerimin hem sofraları hem hayatları bereketle dolsun!

On Muharrem'de hem hüznü hem de umudu yeşerten, 'Alevi-Bektaşi ve Sünni' ayrımı gözetmeden aynı sofraları paylaşan kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Kerbela'yı anlamak için Alevi- Bektaşi veya Sünni olmak değil sadece 'insan olmak' ve insanlık değerleri adına yaşanan bu olaydan sonuçlar çıkarmak yeterlidir. Gelecek nesillere hakkın, adaletin ve güzel ahlakın timsali Hz. Hüseyin mirasını anlatırken yaşananlardan intikam değil kardeşlik ve evrensel sevgi bağlamından söz etmeliyiz" şeklinde konuştu.

- İstanbul