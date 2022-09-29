TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü - Son Dakika
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TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

29.09.2022 20:46
TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Budapeşte'de bulunan Şentop, Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü.

Şentop, görüşmede, yakın zaman önce göreve gelen Novak'ı, Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmiş olmasından dolayı tebrik ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.

Mustafa Şentop, Türkiye'nin, NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere, çok taraflı platformlarda Macaristan ile iş birliği ve dayanışma içinde olduğunu söyledi.

Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkilerini ve Türkiye'nin gösterdiği çabayı dile getiren Şentop, Ukrayna savaşının özellikle enerji konusunu olumsuz etkilediğini vurguladı.

TBMM Başkanı Şentop, "Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini güvence altına alacak kalıcı ve adil bir barışın bir an önce sağlanması için elimizden gelen her türlü desteği sağlamayı sürdüreceğiz." dedi.

Türkiye'nin dengeli politikasını sürdüreceğini aktaran Şentop, "AB ülkeleri gibi bir tutuma girseydik, uzlaştırma pozisyonumuz olmazdı." diye konuştu.

Göç sorununa da değinen Şentop, "Avrupa kendisine biraz uzak olduğu için kendisini güvende hissediyordu ama Rusya-Ukrayna olayı, bundan uzak olamayacağını gösterdi. Göçle ve göçmenlere harcanan para ile göçmenleri kendi ülkelerinde yaşatabiliriz. Türkiye'yi bir göçmen deposu olarak görüp o sınırların dışına çıkmasınlar diye bakmak yanlış." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop, Macaristan Cumhurbaşkanı Novak ile görüştü - Son Dakika
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