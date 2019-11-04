Son Dakika Haberleri: Tbmm başkanı şentop, g20 parlamento başkanları zirvesi resepsiyonuna katıldı
Son Dakika Güncel Tbmm başkanı şentop, g20 parlamento başkanları zirvesi resepsiyonuna katıldı

Tbmm başkanı şentop, g20 parlamento başkanları zirvesi resepsiyonuna katıldı

6 saat önce

TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldıJaponya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo'da düzenlenen G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı.

TBMM Başkanı Şentop, G20 Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı

Japonya, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tokyo'da düzenlenen G20 Ülkeleri Parlamento Başkanları Zirvesi resepsiyonuna katıldı. TBMM Başkanı Şentop, Japonya Danışma Meclisi Başkanı Akiko Santo'ya Ertuğrul Fırkateyni ve Osmanlı askerlerinin tasviri bulunan bir çini tabak hediye etti.

Tbmm başkanı şentop, g20 parlamento başkanları zirvesi resepsiyonuna katıldı

Parlamento, Tokyo, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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