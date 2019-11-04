Son Dakika Haberleri: TBMM Başkanı Şentop Japonya'da
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TBMM Başkanı Şentop Japonya'da

7 saat önce

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya'ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Tokyo'da Büyükelçi Hasan Murat Mercan karşıladı.

TBMM Başkanı Şentop Japonya'da, System.String[]

G20 Parlamento Başkanları Zirvesi için Japonya'ya giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u, Tokyo'da Büyükelçi Hasan Murat Mercan karşıladı.

Meclis Başkanı Şentop'u taşıyan özel uçak, Japonya'ya giderken yakıt ikmali için Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a indi. Şentop'u burada Kazakistan Meclis Başkan Yardımcısı Vladimir Bosko karşıladı.?

Havalimanında bir süre Kazak yetkililerle görüşen Şentop, daha sonra G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareket etti.

Şentop'u, Tokyo'da Büyükelçi Hasan Murat Mercan karşıladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Meclis heyetinde yer alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri ve MHP İstanbul Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Tokyo Büyükelçiliğine giderek Büyükelçi Mercan'ın TBMM Başkanı Şentop onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.

Yemekte Tokyo'daki bazı STK temsilcileri ile iş adamları da hazır bulundu. Şentop, Büyükelçi Mercan'dan Tokyo'daki faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yemeğin ardından TBMM Başkanı Şentop, Büyükelçilik defterini imzaladı, Meclis heyeti ve Büyükelçi Mercan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Parlamento, Japonya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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